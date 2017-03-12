1075 إصابة جديدة بـ"كورونا" و75 حالة وفاة خلال 24 ساعة بإيران

وزارة الصحة تقول إن إجمالي المتعافين من الإصابة بلغ 3276 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

في المقابل، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي المتعافين من الإصابة بفيروس "كورونا" بلغ 3276 حالة وفق ما نقلت "سبوتنيك".

وتحولت إيران إلى إحدى أكبر بؤر تفشي فيروس "كورونا" المستجد على مستوى العالم، مع ارتفاع حصيلة الضحايا فيها.