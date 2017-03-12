النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

1075 إصابة جديدة بـ"كورونا" و75 حالة وفاة خلال 24 ساعة بإيران

وزارة الصحة تقول إن إجمالي المتعافين من الإصابة بلغ 3276 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

في المقابل، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي المتعافين من الإصابة بفيروس "كورونا" بلغ 3276 حالة وفق ما نقلت "سبوتنيك".

وتحولت إيران إلى إحدى أكبر بؤر تفشي فيروس "كورونا" المستجد على مستوى العالم، مع ارتفاع حصيلة الضحايا فيها.

وزارة الصحة الإيرانية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
1075 إصابة جديدة بـ"كورونا" و75 حالة وفاة خلال 24 ساعة بإيران
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

في المقابل، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي المتعافين من الإصابة بفيروس "كورونا" بلغ 3276 حالة وفق ما نقلت "سبوتنيك".

وتحولت إيران إلى إحدى أكبر بؤر تفشي فيروس "كورونا" المستجد على مستوى العالم، مع ارتفاع حصيلة الضحايا فيها.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
02:24 PM

1075 إصابة جديدة بـ"كورونا" و75 حالة وفاة خلال 24 ساعة بإيران

وزارة الصحة تقول إن إجمالي المتعافين من الإصابة بلغ 3276 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,046

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 1075 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و75 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

في المقابل، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي المتعافين من الإصابة بفيروس "كورونا" بلغ 3276 حالة وفق ما نقلت "سبوتنيك".

وتحولت إيران إلى إحدى أكبر بؤر تفشي فيروس "كورونا" المستجد على مستوى العالم، مع ارتفاع حصيلة الضحايا فيها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,191
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,421
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,374
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,400

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة