مختبرات مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالحرس تنال اعتماد A2LA

أول منشأة سعودية تستطيع حصد أعلى اعتماد طبي في هذا المجال

حصلت إدارة المختبرات بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في المدينة المنورة، على أعلى اعتماد طبي في مجال المختبرات من منظمة A2LA العالمية المرموقة.

ويعتبر المستشفى أول منشأة صحية سعودية حكومية وخاصة تحصل على هذا الاعتماد الدقيق منذ نشأة المنظمة في عام ١٩٧٨م؛ ليسجل بذلك اسم المملكة العربية السعودية في قائمة ٢٠ مختبراً حول العالم وهي المختبرات النخبة الحاصلة على هذا الاعتماد.

وقال قائد المفتشين بمنظمة A2LA الدكتور "مايكل برد": عليكم أن تكونوا فخورين؛ فهذه شهادة عالمية لا يحصل عليها إلا نخبة النخبة حول العالم، وأنتم حصلتم عليها لأنكم احترافيون في ما تقومون به، وجودة العمل لديكم في قمة المعايير.

وأضاف: راقبنا مئات المعايير الإكلينيكية والإدارية لديكم، لديكم أعلى المعايير في جميع الخدمات، بعض المعايير لديكم أعلى من المطلوب دولياً ونحن نعد منظمة صارمة في المعايير؛ ففي زيارتي لكم انبهرت بما لديكم من خدمات والتزام وجودة وكفاءات عالية، هذه حقيقة وهي ليست فقط في مجال المختبرات بل في احترافية خدمات المستشفى بشكل عام، أنتم فخر في عالم الرعاية الصحية.

وكان فريق التدقيق للمنظمة قد زار مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بقيادة مايكل برد ومساعدته الدكتورة روز فيلانويفا؛ حيث أجرى الفريق تدقيقاً إكلينيكياً وإدارياً دقيقاً لعدة أيام، شَمِلَ آلاف الإجراءات خلال عشرات الساعات.

وتم تقييم أعمال المختبرات واختبار كل الأجهزة ومستوى دقتها وكفاءة العاملين عليها وإجراءات السلامة المتبعة خلالها.

وشمل التدقيق أكثر من ١٠ بنود تقنية طبية يتفرع منها أكثر من ١١٥ بنداً فرعياً، كما شَمِلَ التدقيق أكثر من ١٥ بنداً إدارياً يتفرع منها أكثر من ٦٦ بنداً فرعياً.

وتعد منظمة A2LA أشهر المنظمات العالمية والأكثر صرامة التي تمنح شهادة الاعتماد الدولي ISO15189 تحت مظلة ILAC العالمية لتقييم واعتماد المختبرات.

وتسعى المئات من المختبرات حول العالم كل عام للحصول على هذا الاعتماد من منظمة A2LA؛ إلا أنها عادة لا تنجح في ذلك؛ نظراً لما تتبناه المنظمة من معايير دقيقة في مختلف الإجراءات حتى البسيط منها، كما أن الاعتماد الذي تمنحه المنظمة ساري المفعول لمدة أربع سنوات ويتجدد من خلال زيارات تقييمية.

وبحسب منظمة A2LA العالمية فإن إنجاز مختبرات مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بوزارة الحرس الوطني؛ لم يقتصر فقط في كونها أول مختبرات سعودية حكومية وخاصة تنجح في الحصول على هذا الاعتماد؛ وإنما تفوقت على عدد من المختبرات العالمية الحاصلة على هذا الاعتماد بحصولها على اعتماد كامل لجميع التحاليل والخدمات المقدمة في المختبر وعددها يتجاوز ٢٢٠ تحليلاً؛ مما يُظهر حجم التميز في هذا الإنجاز الكبير.

وقال المدير التنفيذي للتشغيل بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز منصور بن ناصر العسكر: فخرنا لا يوصف ونحن نرى اسم المملكة العربية السعودية واسم مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالمدينة المنورة أحد أبرز منشآت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في قائمة نخبة المختبرات حول العالم، بحصول إدارة المختبرات على أعلى اعتماد طبي في هذا المجال كأول منشأة سعودية تُحقق هذا الإنجاز الصعب.

وأضاف: تفوقنا على آلاف المختبرات الحكومية والخاصة الصغيرة والكبيرة؛ ليس فقط في المملكة؛ وإنما حول العالم، وهذا الإنجاز الذي حققه المستشفى ما هو إلا دلالة على تميز وجودة وكفاءة الخدمات التي يقدّمها المستشفى بما يبذله منسوبوه من شباب وشابات الوطن والكفاءات المستقطبة، من جهود صادقة وجبارة في الطريق الصحيح، إضافة إلى ما يجده المستشفى من دعم حقيقي من الإدارة العامة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني وعلى رأسها المدير العام التنفيذي الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي بمباركة من وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عياف، وبهذه المناسبة نبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين هذا الإنجاز الوطني غير المسبوق.

وأردف: نبارك للأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل هذا الإنجاز الذي يسجل باسم المدينة المنورة.