النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 325 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 382 خلال الـ24 ساعة الماضية

مقتل ضابط ياباني وطيار أمريكي بتحطم طائرة عسكرية في ألاباما

مهمة تدريبية على مهارات قتالية

قتل ضابط بالقوات الجوية اليابانية وطيار أمريكي يعمل مدربًا للقوات الجوية في حادث تحطم في ولاية ألاباما الأمريكية؛ بحسب ما ذكرت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، اليوم (السبت).

وأوضحت القوة في بيان نقلته "رويترز" أن طائرة الملازم الثاني الياباني والمدرب الأمريكي تحطمت في حوالي الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت اليابان، اليوم (الخامسة مساء بتوقيت وسط أمريكا، 2300 بتوقيت جرينتش أمس)، بينما كانت الطائرة على وشك الهبوط في مطار مونتغمري.

من ناحيتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، نقلاً عن مصادر بوزارة الدفاع، بأن الملازم كان يتعلم المناورة ومهارات أخرى في المناهج الدراسية للقوات الجوية الأمريكية ليصبح طيارًا مقاتلاً.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مقتل ضابط ياباني وطيار أمريكي بتحطم طائرة عسكرية في ألاباما
سبق

قتل ضابط بالقوات الجوية اليابانية وطيار أمريكي يعمل مدربًا للقوات الجوية في حادث تحطم في ولاية ألاباما الأمريكية؛ بحسب ما ذكرت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، اليوم (السبت).

وأوضحت القوة في بيان نقلته "رويترز" أن طائرة الملازم الثاني الياباني والمدرب الأمريكي تحطمت في حوالي الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت اليابان، اليوم (الخامسة مساء بتوقيت وسط أمريكا، 2300 بتوقيت جرينتش أمس)، بينما كانت الطائرة على وشك الهبوط في مطار مونتغمري.

من ناحيتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، نقلاً عن مصادر بوزارة الدفاع، بأن الملازم كان يتعلم المناورة ومهارات أخرى في المناهج الدراسية للقوات الجوية الأمريكية ليصبح طيارًا مقاتلاً.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
03:20 PM

مقتل ضابط ياباني وطيار أمريكي بتحطم طائرة عسكرية في ألاباما

مهمة تدريبية على مهارات قتالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,395

قتل ضابط بالقوات الجوية اليابانية وطيار أمريكي يعمل مدربًا للقوات الجوية في حادث تحطم في ولاية ألاباما الأمريكية؛ بحسب ما ذكرت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، اليوم (السبت).

وأوضحت القوة في بيان نقلته "رويترز" أن طائرة الملازم الثاني الياباني والمدرب الأمريكي تحطمت في حوالي الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت اليابان، اليوم (الخامسة مساء بتوقيت وسط أمريكا، 2300 بتوقيت جرينتش أمس)، بينما كانت الطائرة على وشك الهبوط في مطار مونتغمري.

من ناحيتها أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، نقلاً عن مصادر بوزارة الدفاع، بأن الملازم كان يتعلم المناورة ومهارات أخرى في المناهج الدراسية للقوات الجوية الأمريكية ليصبح طيارًا مقاتلاً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,272
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,627
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,026
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,658

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة