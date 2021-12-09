مدير تعليم القريات يفتتح معرض "عطاء وطن"

بمشاركة 20 جناحًا لجهات متعددة

تصوير محمد العنزي: افتتح مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبد الله الثبيتي، صباح اليوم الخميس، "معرض إضاءات تطوعية - عطاء وطن"، بمقر إدارة التعليم للبنين.



نظم المعرض قسم الموارد البشرية، بالتعاون مع قسمي النشاط الطلابي بنين بنات والإعلام والاتصال.



وأجرى مدير التعليم جولة على الجهات المشاركة بالمعرض؛ حيث استمع لشرح من المشرفة على المعرض ومساعدة مدير عمليات الموارد البشرية ومنسقة العمل التطوعي، نسرين مبارك الشراري.



وتنوعت المشاركات ما بين قطاعات وجهات حكومية وأخرى خاصة ومجتمعية وجمعيات خيرية وإنسانية، ومساندة وتطوعية وفنية ثقافية لها خبرات وأعمال بالمجال التطوعي.



وتواجد العنصر النسائي الذي حرصت جهته المشاركة مع بقية القطاعات على المشاركة والتواجد بهذا المعرض بعد تخصيص أجنحة لكل جهة مشاركة، تميز بها المعرض لاحتواء كل جناح على برامج تطوعية وخبرات وتجارب قدمتها لزوار المعرض، وقدم ممثلوها شرحًا عن معروضاتهم وأعمالهم بهذا المجال الإنساني وبرامجهم المقدمة للمجتمع.



وشارك بالمعرض كل من: مديرية الشؤون الصحية بالقريات ومستشفى الحديثة وإدارة التعليم وفرع وزارة الموارد التنمية الاجتماعية ولجنة الثقافة والفنون وجمعية أصحاب الهمم لتأهيل ذوي الإعاقة وإدارة الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي، ومجلس شباب الجوف وجمعية البر الخيرية وجمعية الخدمات المساندة لذوي الإعاقة وجمعية العون لرعاية السجناء، وجمعية البشائر وجمعية الغد للتوحد، وفريق القريات التطوعي للبحث والإنقاذ.



إضافة للمشاركات الفردية من عدد من المتطوعين؛ وهم: المتطوع سعيد عبد الله الغامدي، والمتطوع إبراهيم النازل، والمتطوع عبد الله كايد الخويران، والمتطوع سلطان عبد الرحمن الجباب، والطالب أصيل محمود الشراري، والطالب علي حسين العنزي.



وبعد نهاية زيارته للمعرض كرم الدكتور محمد الثبيتي الجهات المشاركة والأفراد، وتقديم الشكر لهم لمشاركتهم ولما يقومون به من عمل إنساني مع الآخرين.



كما شكر المنظمين والمشرفين على المعرض بقسم الموارد البشرية بقسم الموارد والأقسام المساهمة بالتنظيم، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.