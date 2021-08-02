حالة رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة.. و"الأرصاد" ينبّه

قال: تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة نجران -بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة شرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الـثامنة مساءً.