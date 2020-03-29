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تدريب 2000 معلم ومعلمة عن بعد بتعليم عسير

من خلال 19 برنامجًا

تنفّذ الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، حزمة من البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات عن بعد.

وقال المدير العام للتعليم في المنطقة، سعد الجوني: إن خطة التدريب تضمنت في مرحلتها الأولى، تنفيذ 19 برنامجًا؛ منها 12 برنامجًا للبنين، وسبعة برامج للبنات، جميعها تركز على احتياج الوضع الراهن لتأهيلهم في المجالات التقنية والتعليمية والتربوية.

وأضاف أنها ستكون متاحة للبنين من خلال منصة التدريب للإدارة العامة للتعليم في المنطقة، وللبنات عبر منصة التدريب عن بُعد، بالمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

وتابع "الجوني": "عدد المسجلين والمسجلات في البرامج بلغ أكثر من ألفَيْ متدرب ومتدربة، ويجري العمل لإعداد خطة التطوير المهني في مرحلتها الثانية لتشمل جميع الفئات في المجال التعليمي".

يذكر أن البرامج تنفذ من قبل إدارتَي التدريب للبنين والبنات، في ظل ظروف تعليق الدراسة وحضور الموظفين، وخطة وزارة التعليم.

فيروس كورونا الجديد تعليق الدراسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدريب 2000 معلم ومعلمة عن بعد بتعليم عسير
سبق

تنفّذ الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، حزمة من البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات عن بعد.

وقال المدير العام للتعليم في المنطقة، سعد الجوني: إن خطة التدريب تضمنت في مرحلتها الأولى، تنفيذ 19 برنامجًا؛ منها 12 برنامجًا للبنين، وسبعة برامج للبنات، جميعها تركز على احتياج الوضع الراهن لتأهيلهم في المجالات التقنية والتعليمية والتربوية.

وأضاف أنها ستكون متاحة للبنين من خلال منصة التدريب للإدارة العامة للتعليم في المنطقة، وللبنات عبر منصة التدريب عن بُعد، بالمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

وتابع "الجوني": "عدد المسجلين والمسجلات في البرامج بلغ أكثر من ألفَيْ متدرب ومتدربة، ويجري العمل لإعداد خطة التطوير المهني في مرحلتها الثانية لتشمل جميع الفئات في المجال التعليمي".

يذكر أن البرامج تنفذ من قبل إدارتَي التدريب للبنين والبنات، في ظل ظروف تعليق الدراسة وحضور الموظفين، وخطة وزارة التعليم.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:36 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:27 AM

تدريب 2000 معلم ومعلمة عن بعد بتعليم عسير

من خلال 19 برنامجًا

A A A
بندر آل عوض - عسير
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2,470

تنفّذ الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، حزمة من البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات عن بعد.

وقال المدير العام للتعليم في المنطقة، سعد الجوني: إن خطة التدريب تضمنت في مرحلتها الأولى، تنفيذ 19 برنامجًا؛ منها 12 برنامجًا للبنين، وسبعة برامج للبنات، جميعها تركز على احتياج الوضع الراهن لتأهيلهم في المجالات التقنية والتعليمية والتربوية.

وأضاف أنها ستكون متاحة للبنين من خلال منصة التدريب للإدارة العامة للتعليم في المنطقة، وللبنات عبر منصة التدريب عن بُعد، بالمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

وتابع "الجوني": "عدد المسجلين والمسجلات في البرامج بلغ أكثر من ألفَيْ متدرب ومتدربة، ويجري العمل لإعداد خطة التطوير المهني في مرحلتها الثانية لتشمل جميع الفئات في المجال التعليمي".

يذكر أن البرامج تنفذ من قبل إدارتَي التدريب للبنين والبنات، في ظل ظروف تعليق الدراسة وحضور الموظفين، وخطة وزارة التعليم.

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