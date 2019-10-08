للمرة الثانية .. "تغريدة ترامب" تهوي بالليرة التركية

أعادت إلى الأذهان واقعة أغسطس على خلفية أزمة القس

بالتزامن مع توالي الانتقادات الغاضبة من قراره الخاص بسحب القوات الأمريكية من سوريا، هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أمس الإثنين، بتدمير اقتصاد تركيا، إذا ما قامت أنقرة بأيّ أفعال "تتجاوز الحدود" في سوريا.

جاء تهديد الرئيس الأمريكي من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ ليرتفع الدولار أمام الليرة التركية 1.94% ليصل إلى 5.80 ليرة؛ ليعيد ترامب إلى الأذهان التغريدة السابقة التي نشرها في أغسطس 2018، على خلفية أزمة القس برونسون، التي أدت إلى ارتفاع الدولار من 3.5 إلى أكثر من 7 ليرات في ساعات قليلة.

وبحسب "زمان" التركية، قال ترامب في تغريدته، أمس الإثنين: "كما ذكرت بقوة في وقت سابق، ومن أجل أن أؤكد: إذا ما قامت تركيا بأيّ أفعال، أعتبرها أفعالاً تتجاوز الحدود، فإنني سوف أدمّر الاقتصاد التركي وأمحوه تماماً (كما فعلت من قبل)" في إشارة إلى التضييقات الاقتصادية على تركيا العام الماضي، التي جعلت الليرة تفقد 30% من قيمتها، ورفعت التضخم إلى أكثر من 20%.

كان الرئيس التركي رجب أردوغان؛ قد أعلن أخيراً إطلاق عملية عسكرية مفاجئة في شرق الفرات ضدّ وحدات الشعب الكردية في سوريا، وقالت وزارة الدفاع التركية عبر "تويتر"، إنها استكملت كل الاستعدادات اللازمة للعملية العسكرية المحتملة.

ونقل الجيش التركي تعزيزات عسكرية لوحداته على حدوده الجنوبية، وسط ترقب لإطلاق تركيا عمليتها العسكرية.

وذكرت وكالة الأناضول أن هذه التعزيزات تشمل 10 شاحنات محمّلة بالدبابات خرجت من ولاية هطاي، وانطلقت باتجاه الولايات الواقعة جنوب وجنوب شرقي تركيا، كما وصل رتل عسكري مؤلف من 80 مدرعة عسكرية، إلى مدينتَي قرق خان وخاصة بولاية هطاي التركية.