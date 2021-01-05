النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قرقاش: نحن أمام قمة تاريخية نعيد من خلالها اللحمة الخليجية

قال: نحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا الأولوية الأولى

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش؛ نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا، نعيد من خلالها اللحمة الخليجية، ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح.

وتتجه أنظار العالم إلى القمة الخليجية الحادية والأربعين لدول مجلس التعاون، التي تُعقد في العلا اليوم؛ ويحمل جدول أعمالها ملفات عدة، على رأسها: التكامل والأوضاع العامة في دول مجلس التعاون، وسبل التعاون الاقتصادي للتغلب على انعكاسات الجائحة، وكذلك التعاون في المجالات السياسية والأمنية، ومستقبل الشباب في دول المجلس.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
قرقاش: نحن أمام قمة تاريخية نعيد من خلالها اللحمة الخليجية
سبق

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش؛ نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا، نعيد من خلالها اللحمة الخليجية، ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح.

وتتجه أنظار العالم إلى القمة الخليجية الحادية والأربعين لدول مجلس التعاون، التي تُعقد في العلا اليوم؛ ويحمل جدول أعمالها ملفات عدة، على رأسها: التكامل والأوضاع العامة في دول مجلس التعاون، وسبل التعاون الاقتصادي للتغلب على انعكاسات الجائحة، وكذلك التعاون في المجالات السياسية والأمنية، ومستقبل الشباب في دول المجلس.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
08:47 AM

قرقاش: نحن أمام قمة تاريخية نعيد من خلالها اللحمة الخليجية

قال: نحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا الأولوية الأولى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,302

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش؛ نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا، نعيد من خلالها اللحمة الخليجية، ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح.

وتتجه أنظار العالم إلى القمة الخليجية الحادية والأربعين لدول مجلس التعاون، التي تُعقد في العلا اليوم؛ ويحمل جدول أعمالها ملفات عدة، على رأسها: التكامل والأوضاع العامة في دول مجلس التعاون، وسبل التعاون الاقتصادي للتغلب على انعكاسات الجائحة، وكذلك التعاون في المجالات السياسية والأمنية، ومستقبل الشباب في دول المجلس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,123
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,878
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,445
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,610

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة