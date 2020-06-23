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"الصحة" تعلن تسجيل 3139 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 164144

"العبدالعالي" ينصح: اركب في المقعد الخلفي عند استخدام سيارات الأجرة والنقل المشترك

دعا إلى الوضوء في المنزل عند الذهاب للمسجد والابتعاد عن التزاحم عند الدخول والخروج

قدم متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عدداً من النصائح، داعياً إلى حجز التذاكر إلكترونياً عند رغبتك في السفر، وقال: ننصح بعدم ذهاب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى أماكن الترفيه.

وتابع خلال الإيجاز الدوري عن مستجدات كورونا اليوم: اركب في المقعد الخلفي عند استخدام سيارات الأجرة والنقل المشترك.

وقال: نعود بحذر بعادات جديدة، كالوضوء في المنزل عند الذهاب للمسجد، والابتعاد عن التزاحم عند الدخول والخروج.

وحول تطبيق "إشارة" قال: تطبيق #إشارة موجه لذوي الإعاقة، ويمكنهم الاستفادة منه بالوصول إلى مركز ٩٣٧، وحجز المواعيد المركزية والاستفسارات والاستشارات.

وقال "العبدالعالي": من أبرز الاستفسارات التي تلقيناها (تطبيق تباعد، وفحص كورونا، والإجراءات وإعادة تطبيقها، والعلاجات وصرفها).

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي" ينصح: اركب في المقعد الخلفي عند استخدام سيارات الأجرة والنقل المشترك
سبق

قدم متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عدداً من النصائح، داعياً إلى حجز التذاكر إلكترونياً عند رغبتك في السفر، وقال: ننصح بعدم ذهاب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى أماكن الترفيه.

وتابع خلال الإيجاز الدوري عن مستجدات كورونا اليوم: اركب في المقعد الخلفي عند استخدام سيارات الأجرة والنقل المشترك.

وقال: نعود بحذر بعادات جديدة، كالوضوء في المنزل عند الذهاب للمسجد، والابتعاد عن التزاحم عند الدخول والخروج.

وحول تطبيق "إشارة" قال: تطبيق #إشارة موجه لذوي الإعاقة، ويمكنهم الاستفادة منه بالوصول إلى مركز ٩٣٧، وحجز المواعيد المركزية والاستفسارات والاستشارات.

وقال "العبدالعالي": من أبرز الاستفسارات التي تلقيناها (تطبيق تباعد، وفحص كورونا، والإجراءات وإعادة تطبيقها، والعلاجات وصرفها).

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
04:07 PM

"العبدالعالي" ينصح: اركب في المقعد الخلفي عند استخدام سيارات الأجرة والنقل المشترك

دعا إلى الوضوء في المنزل عند الذهاب للمسجد والابتعاد عن التزاحم عند الدخول والخروج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عدداً من النصائح، داعياً إلى حجز التذاكر إلكترونياً عند رغبتك في السفر، وقال: ننصح بعدم ذهاب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى أماكن الترفيه.

وتابع خلال الإيجاز الدوري عن مستجدات كورونا اليوم: اركب في المقعد الخلفي عند استخدام سيارات الأجرة والنقل المشترك.

وقال: نعود بحذر بعادات جديدة، كالوضوء في المنزل عند الذهاب للمسجد، والابتعاد عن التزاحم عند الدخول والخروج.

وحول تطبيق "إشارة" قال: تطبيق #إشارة موجه لذوي الإعاقة، ويمكنهم الاستفادة منه بالوصول إلى مركز ٩٣٧، وحجز المواعيد المركزية والاستفسارات والاستشارات.

وقال "العبدالعالي": من أبرز الاستفسارات التي تلقيناها (تطبيق تباعد، وفحص كورونا، والإجراءات وإعادة تطبيقها، والعلاجات وصرفها).

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