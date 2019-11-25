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الملحق الثقافي في أستراليا يطمئن على المبتعثين من خطر حرائق الغابات

في زيارة ميدانية لمدن سيدني وبرزبن وجولدكوست

اطمأن الملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام عبدالرحمن خداوردي، على المبتعثين والمبتعثات في عدد من الولايات الأسترالية المتأثرة بانتشار حرائق الغابات.

والتقى الملحق، يومي السبت والأحد الماضيين، مع الطلاب في مدن سيدني وبرزبن وجولدكوست، وأكد اهتمام ومتابعة السفارة والملحقية لمؤشرات جدّية انتشار حرائق الغابات، بالإضافة إلى التواصل مع رؤساء الأندية وعموم الطلاب للتأكد من سلامتهم.

وطمأن الملحق الجميع على سلامة جميع المبتعثين، وعدم وجود أي أضرار أو خسائر، بل بالعكس فإن جميع المبتعثين وعوائلهم وأبنائهم -ولله الحمد- في استقرار وأمان، سائلاً المولى التوفيق والسلامة، لكل المبتعثين.

يُذكر أن دولة أستراليا تعرضت في الأيام الماضية للعديد من حرائق الغابات في مساحات شاسعة في عدد من الولايات؛ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ومستوى الجفاف وسرعة الرياح، في ظل طبيعة أستراليا الزراعية وانتشار غاباتها.

وشكر المبتعثون اهتمام وحرص ومتابعة السفارة والملحقية بهم، عبر الرسائل التوعوية والإرشادية، والتواصل المستمر مع المبتعثين؛ للتأكد من سلامتهم وتلبية جميع احتياجاتهم.

الملحق الثقافي في أستراليا

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الملحق الثقافي في أستراليا يطمئن على المبتعثين من خطر حرائق الغابات
سبق

اطمأن الملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام عبدالرحمن خداوردي، على المبتعثين والمبتعثات في عدد من الولايات الأسترالية المتأثرة بانتشار حرائق الغابات.

والتقى الملحق، يومي السبت والأحد الماضيين، مع الطلاب في مدن سيدني وبرزبن وجولدكوست، وأكد اهتمام ومتابعة السفارة والملحقية لمؤشرات جدّية انتشار حرائق الغابات، بالإضافة إلى التواصل مع رؤساء الأندية وعموم الطلاب للتأكد من سلامتهم.

وطمأن الملحق الجميع على سلامة جميع المبتعثين، وعدم وجود أي أضرار أو خسائر، بل بالعكس فإن جميع المبتعثين وعوائلهم وأبنائهم -ولله الحمد- في استقرار وأمان، سائلاً المولى التوفيق والسلامة، لكل المبتعثين.

يُذكر أن دولة أستراليا تعرضت في الأيام الماضية للعديد من حرائق الغابات في مساحات شاسعة في عدد من الولايات؛ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ومستوى الجفاف وسرعة الرياح، في ظل طبيعة أستراليا الزراعية وانتشار غاباتها.

وشكر المبتعثون اهتمام وحرص ومتابعة السفارة والملحقية بهم، عبر الرسائل التوعوية والإرشادية، والتواصل المستمر مع المبتعثين؛ للتأكد من سلامتهم وتلبية جميع احتياجاتهم.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
04:22 PM

الملحق الثقافي في أستراليا يطمئن على المبتعثين من خطر حرائق الغابات

في زيارة ميدانية لمدن سيدني وبرزبن وجولدكوست

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اطمأن الملحق الثقافي في أستراليا الدكتور هشام عبدالرحمن خداوردي، على المبتعثين والمبتعثات في عدد من الولايات الأسترالية المتأثرة بانتشار حرائق الغابات.

والتقى الملحق، يومي السبت والأحد الماضيين، مع الطلاب في مدن سيدني وبرزبن وجولدكوست، وأكد اهتمام ومتابعة السفارة والملحقية لمؤشرات جدّية انتشار حرائق الغابات، بالإضافة إلى التواصل مع رؤساء الأندية وعموم الطلاب للتأكد من سلامتهم.

وطمأن الملحق الجميع على سلامة جميع المبتعثين، وعدم وجود أي أضرار أو خسائر، بل بالعكس فإن جميع المبتعثين وعوائلهم وأبنائهم -ولله الحمد- في استقرار وأمان، سائلاً المولى التوفيق والسلامة، لكل المبتعثين.

يُذكر أن دولة أستراليا تعرضت في الأيام الماضية للعديد من حرائق الغابات في مساحات شاسعة في عدد من الولايات؛ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ومستوى الجفاف وسرعة الرياح، في ظل طبيعة أستراليا الزراعية وانتشار غاباتها.

وشكر المبتعثون اهتمام وحرص ومتابعة السفارة والملحقية بهم، عبر الرسائل التوعوية والإرشادية، والتواصل المستمر مع المبتعثين؛ للتأكد من سلامتهم وتلبية جميع احتياجاتهم.

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