استمرار فرص الأمطار على بعض مناطق المملكة من الخميس إلى السبت

"الأرصاد" توقّعت تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك.. من مساء الجمعة

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن فرص هطول أمطار رعدية تستمر من الخميس القادم إلى السبت المقبل على بعض مناطق المملكة، ويتوقع بدء تأثيرها بأمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق "المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، الرياض والشرقية".

وقال المركز: تزداد الفرصة يومي الجمعة والسبت، لتكون من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وزخات الأمطار، ولا يستبعد أن تؤدي الأمطار الغزيرة على جريان السيول على أجزاء من مكة والمدينة.

وأضاف: يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها يومي الجمعة والسبت على أجزاء من مناطق "الرياض، الشرقية، الباحة، عسير، ومكة المكرمة".

وأردف المركز: تتأثر خلال الفترة نفسها مناطق "تبوك، الجوف، والحدود الشمالية"، بأمطار خفيفة إلى متوسطة، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك، اعتبارًا من مساء الجمعة ويوم السبت.

واختتم المركز بأن التوقعات الأولية تشير إلى تأثر مناطق شمال ووسط وأجزاء من شرق المملكة بانخفاض ملموس في درجات الحرارة وتساقط الثلوج على أجزاء من مناطق شمال المملكة ابتداء من مساء السبت ويوم الأحد.