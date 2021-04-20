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"لوحة بارزة في مكتب ولي العهد".. مبعوث بريطاني وفنانة سعودية تروي

عن الرسالة السامية والعزيمة والشرف تحدثت "الأحمدي": "فخر واعتزاز"

خلال استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مبعوث رئيس وزراء بريطانيا، برزت لوحة معلقة في مكتب سمو ولي العهد، فما قصة اللوحة؟

تعود هذه اللوحة الى الفنانة التشكيلية وداد الأحمدي؛ حيث يأتي ذلك من ضمن اهتمام وتشجيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للفن والفنانين من أبناء وبنات الوطن؛ إضافة إلى الدعم اللامحدود في شتى المجالات.

وعبّرت الفنانة السعودية وداد الأحمدي؛ عن فخرها واعتزازها أن تصل لوحتها إلى مكتب ولي العهد -حفظه الله-، مشيرة إلى أن هذا الأمر بمنزلة شرف لها وأمنية كل فنان وفنانة.

وأكّدت "الأحمدي"؛ خلال حديثها لقناة "الإخبارية"، أنها تقدم رسالة سامية من خلال لوحاتها أن الإنسان ينظر إلى نفسه، وما بداخله من قوة وعزيمة، وأن يكون قوياً أمام كل التحديات والمشكلات التي تواجهه، كاشفة أنها منذ شهرين كان لها معرض شخصي، ومن ضمن المعرض هذه اللوحة ضمن الأعمال التي تمّ اقتناؤها من مكتب ولي العهد، وأشارت إلى أن المعرض حقّق نجاحاً باهراً وأصداءً واسعة.

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"لوحة بارزة في مكتب ولي العهد".. مبعوث بريطاني وفنانة سعودية تروي
سبق

خلال استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مبعوث رئيس وزراء بريطانيا، برزت لوحة معلقة في مكتب سمو ولي العهد، فما قصة اللوحة؟

تعود هذه اللوحة الى الفنانة التشكيلية وداد الأحمدي؛ حيث يأتي ذلك من ضمن اهتمام وتشجيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للفن والفنانين من أبناء وبنات الوطن؛ إضافة إلى الدعم اللامحدود في شتى المجالات.

وعبّرت الفنانة السعودية وداد الأحمدي؛ عن فخرها واعتزازها أن تصل لوحتها إلى مكتب ولي العهد -حفظه الله-، مشيرة إلى أن هذا الأمر بمنزلة شرف لها وأمنية كل فنان وفنانة.

وأكّدت "الأحمدي"؛ خلال حديثها لقناة "الإخبارية"، أنها تقدم رسالة سامية من خلال لوحاتها أن الإنسان ينظر إلى نفسه، وما بداخله من قوة وعزيمة، وأن يكون قوياً أمام كل التحديات والمشكلات التي تواجهه، كاشفة أنها منذ شهرين كان لها معرض شخصي، ومن ضمن المعرض هذه اللوحة ضمن الأعمال التي تمّ اقتناؤها من مكتب ولي العهد، وأشارت إلى أن المعرض حقّق نجاحاً باهراً وأصداءً واسعة.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
12:21 PM

"لوحة بارزة في مكتب ولي العهد".. مبعوث بريطاني وفنانة سعودية تروي

عن الرسالة السامية والعزيمة والشرف تحدثت "الأحمدي": "فخر واعتزاز"

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يوسف سفر - الرياض
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خلال استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مبعوث رئيس وزراء بريطانيا، برزت لوحة معلقة في مكتب سمو ولي العهد، فما قصة اللوحة؟

تعود هذه اللوحة الى الفنانة التشكيلية وداد الأحمدي؛ حيث يأتي ذلك من ضمن اهتمام وتشجيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للفن والفنانين من أبناء وبنات الوطن؛ إضافة إلى الدعم اللامحدود في شتى المجالات.

وعبّرت الفنانة السعودية وداد الأحمدي؛ عن فخرها واعتزازها أن تصل لوحتها إلى مكتب ولي العهد -حفظه الله-، مشيرة إلى أن هذا الأمر بمنزلة شرف لها وأمنية كل فنان وفنانة.

وأكّدت "الأحمدي"؛ خلال حديثها لقناة "الإخبارية"، أنها تقدم رسالة سامية من خلال لوحاتها أن الإنسان ينظر إلى نفسه، وما بداخله من قوة وعزيمة، وأن يكون قوياً أمام كل التحديات والمشكلات التي تواجهه، كاشفة أنها منذ شهرين كان لها معرض شخصي، ومن ضمن المعرض هذه اللوحة ضمن الأعمال التي تمّ اقتناؤها من مكتب ولي العهد، وأشارت إلى أن المعرض حقّق نجاحاً باهراً وأصداءً واسعة.

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