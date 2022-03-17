"كورونا" .. قائمة لدول عربية وأجنبية علّقت الصلاة في دور العبادة

ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية التي تتخذها لمواجهة تفشي الفيروس

ضمن سلسلة إجراءات وقائية تتخذها الدول لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، أعلنت دول عربية وأجنبية، أمس الإثنين، تعليق الصلاة في المساجد ودور العبادة.

الإمارات

ففي الإمارات، قررت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالتنسيق مع الجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها في جميع أنحاء الدولة -مؤقتاً- اعتباراً من الإثنين، ولمدة أربعة أسابيع.

يأتي القرار وفق "سكاي نيوز عربية" تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والتزاماً بالمسؤولية الوطنية والإنسانية واستناداً إلى تعليمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفتوى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بالتنسيق مع الجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية.

وأهابت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالمواطنين والمقيمين والزوّار، على حد سواء، الامتثال لهذا التوجيه الذي يصب في مصلحة أمن الوطن والمجتمع وصحة أفراده، في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم.

ليبيا

أوقفت الهيئة العامة للأوقاف الليبية، أمس الإثنين، شعائر الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في المساجد، حتى إشعار آخر، بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الهيئة الليبية: "بناءً على ما جاء في تقديرات أهل العلم المشار إليها واستجابة للتوجيهات الواردة في كلمة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج؛ القائمة على الحرص على المصالح العامة للمسلمين، ودفع الأذى عن عموم أهل بلادنا، فإنها تعلن عزمها على الدعوة إلى إقامة الصلوات في المنازل".

وأضاف البيان: "إيقاف إقامة شعائر الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في المساجد إلى أن يرفع الله البلاء عنا...، وذلك ابتداءً من صلاة مغرب يوم الإثنين: 16 / 03 / 2020م، وعلى الإمام تنبيه المصلين خلال صلاتَي الظهر والعصر من اليوم نفسه".

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني؛ في مدينة بنغازي -شرقي البلاد، تعليق السفر من وإلى ليبيا اعتباراً من الخميس المقبل 19 مارس، على خلفية الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

قطر

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، في بيان لها، أمس، إيقاف خطبة الجمعة والجماعة في مساجد قطر، ضمن إجراءات الدوحة لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في قطر.

وقالت وزارة الأوقاف القطرية، إنه تقرر إغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة بفروضها الخمسة وصلاة الجمعة إلى حين توافر شروط الأمان والطمأنينة للمصلين اعتباراً من صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، بجانب استمرار رفع الأذان للصلاة في جميع مساجد قطر.

المغرب

وفي وقتٍ سابقٍ، قال المجلس العلمي الأعلى بالمغرب، إن المملكة ستغلق جميع المساجد اعتبارا من الإثنين كإجراءٍ وقائي في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتزامن إعلان المغرب مع إعلان إدارة الشؤون الدينية التركية تعليق صلاة الجماعة في المساجد، إلى أن ينحسر خطر فيروس كورونا.

وكانت مصر قد أعلنت إلغاء التجمعات العامة الكبيرة، والقيود على الوقت المخصص لصلاة الجماعة في المساجد.

ألمانيا

وقررت السلطات الألمانية إلغاء الصلوات الجماعية لكل الأديان٫ خوفاً من انتشار الفيروس الذي أضحت القارة العجوز إحدي بؤره، بعد أن سجلت أعلي نسبة إصابات بعد الصين.

إيران

أغلقت إيران أربعة مواقع دينية رئيسة في أنحاء البلاد، الاثنين، كتدبير وقائي للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أفاد الإعلام الرسمي.

والأحد، أغلقت الحضرة الرضوية في مشهد عاصمة محافظة خراسان وثاني أكبر مدن إيران أمام الزوّار بأمر من السلطات.