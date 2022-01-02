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شاهد.. هكذا بدت ثلوج تبوك من أعلى قمة بجبل اللوز

تعد منطقة أثرية تحوي عدداً من النقوش التاريخية القديمة

تصوير- نواف الحويطي

وثّقت "سبق" صوراً من ثلوج تبوك، وذلك من أعلى قمة جبل اللوز التي شهدت أمس تساقطاً للثلوج التي كست الأرض بالأبيض.

وتعد قمة جبل اللوز أعلى قمة في منطقة تبوك؛ إذ يبلغ ارتفاعها 2583 متراً فوق سطح البحر، كما تنتج منها أودية عدة من جهة الجنوب والغرب.

وأيضاً تعد منطقة أثرية تحوي عدداً من النقوش التاريخية القديمة والرسوم والمناجم والكتابات.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق عدة، منها منطقة تبوك، حيث لا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز و الزيتة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. هكذا بدت ثلوج تبوك من أعلى قمة بجبل اللوز
سبق

تصوير- نواف الحويطي

وثّقت "سبق" صوراً من ثلوج تبوك، وذلك من أعلى قمة جبل اللوز التي شهدت أمس تساقطاً للثلوج التي كست الأرض بالأبيض.

وتعد قمة جبل اللوز أعلى قمة في منطقة تبوك؛ إذ يبلغ ارتفاعها 2583 متراً فوق سطح البحر، كما تنتج منها أودية عدة من جهة الجنوب والغرب.

وأيضاً تعد منطقة أثرية تحوي عدداً من النقوش التاريخية القديمة والرسوم والمناجم والكتابات.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق عدة، منها منطقة تبوك، حيث لا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز و الزيتة.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
11:38 AM

شاهد.. هكذا بدت ثلوج تبوك من أعلى قمة بجبل اللوز

تعد منطقة أثرية تحوي عدداً من النقوش التاريخية القديمة

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بدر الجبل - تبوك
0
5,822

تصوير- نواف الحويطي

وثّقت "سبق" صوراً من ثلوج تبوك، وذلك من أعلى قمة جبل اللوز التي شهدت أمس تساقطاً للثلوج التي كست الأرض بالأبيض.

وتعد قمة جبل اللوز أعلى قمة في منطقة تبوك؛ إذ يبلغ ارتفاعها 2583 متراً فوق سطح البحر، كما تنتج منها أودية عدة من جهة الجنوب والغرب.

وأيضاً تعد منطقة أثرية تحوي عدداً من النقوش التاريخية القديمة والرسوم والمناجم والكتابات.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق عدة، منها منطقة تبوك، حيث لا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز و الزيتة.

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