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الأمطار تواعد جازان.. و"الأرصاد": حالة تستمر حتى 7 مساءً

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الافقية وتساقط البَرَد وجريان السيول

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً، وتشمل مدينة جازان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والدرب، وبيش.

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الأمطار تواعد جازان.. و"الأرصاد": حالة تستمر حتى 7 مساءً
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً، وتشمل مدينة جازان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والدرب، وبيش.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
11:58 AM

الأمطار تواعد جازان.. و"الأرصاد": حالة تستمر حتى 7 مساءً

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الافقية وتساقط البَرَد وجريان السيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً، وتشمل مدينة جازان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والدرب، وبيش.

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