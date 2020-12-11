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واشنطن: القانون الإيراني الجديد حيلة لاستخدام البرنامج النووي في ترويع المجتمع الدولي

"بومبيو": طهران لم تقدم أي مبرر تقني موثوق يوضح حاجتها لسرعة تخصيب اليورانيوم

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، القانون الذي أقره مؤخراً النظام الإيراني، مؤكدة أنه لا يعدو كونه أحدث حيلة لاستخدام برنامجه النووي في محاولة لترويع المجتمع الدولي.

وتفصيلاً، جاء ذلك في بيان صحفي لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو, الذي أكد فيه أنه إذا تم تطبيق هذا القانون فسيؤدي إلى تخصيب إيران لليورانيوم إلى مستوى خطير يبلغ 20%، بينما يتجاوز النظام الإيراني بالفعل حدود خطة العمل الشاملة المشتركة على مستويات التخصيب، بالإضافة إلى توسيع مخزونه من اليورانيوم والبحث وإنتاج وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة.

وأفاد بومبيو، أن النظام الإيراني لم يقدم أي مبرر تقني موثوق لسبب حاجته إلى التحرك بسرعة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى لأي غرض سلمي، مشيراً إلى أن هذا القانون سيلزم النظام الإيراني بخفض مستويات تعاونه غير المقبول بالفعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال بومبيو: لقد أعاق النظام الإيراني منذ ما يقرب من عامين جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل الأسئلة المتعلقة بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة المحتملة في إيران، مما دفع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المطالبة في يونيو 2020 بأن ينفذ النظام الإيراني بالكامل اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والالتزامات بموجب البروتوكول الإضافي.

إيران الولايات المتحدة الأمريكية النظام الإيراني وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو البرنامج النووي طهران

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واشنطن: القانون الإيراني الجديد حيلة لاستخدام البرنامج النووي في ترويع المجتمع الدولي
سبق

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، القانون الذي أقره مؤخراً النظام الإيراني، مؤكدة أنه لا يعدو كونه أحدث حيلة لاستخدام برنامجه النووي في محاولة لترويع المجتمع الدولي.

وتفصيلاً، جاء ذلك في بيان صحفي لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو, الذي أكد فيه أنه إذا تم تطبيق هذا القانون فسيؤدي إلى تخصيب إيران لليورانيوم إلى مستوى خطير يبلغ 20%، بينما يتجاوز النظام الإيراني بالفعل حدود خطة العمل الشاملة المشتركة على مستويات التخصيب، بالإضافة إلى توسيع مخزونه من اليورانيوم والبحث وإنتاج وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة.

وأفاد بومبيو، أن النظام الإيراني لم يقدم أي مبرر تقني موثوق لسبب حاجته إلى التحرك بسرعة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى لأي غرض سلمي، مشيراً إلى أن هذا القانون سيلزم النظام الإيراني بخفض مستويات تعاونه غير المقبول بالفعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال بومبيو: لقد أعاق النظام الإيراني منذ ما يقرب من عامين جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل الأسئلة المتعلقة بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة المحتملة في إيران، مما دفع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المطالبة في يونيو 2020 بأن ينفذ النظام الإيراني بالكامل اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والالتزامات بموجب البروتوكول الإضافي.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
11:40 PM

واشنطن: القانون الإيراني الجديد حيلة لاستخدام البرنامج النووي في ترويع المجتمع الدولي

"بومبيو": طهران لم تقدم أي مبرر تقني موثوق يوضح حاجتها لسرعة تخصيب اليورانيوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، القانون الذي أقره مؤخراً النظام الإيراني، مؤكدة أنه لا يعدو كونه أحدث حيلة لاستخدام برنامجه النووي في محاولة لترويع المجتمع الدولي.

وتفصيلاً، جاء ذلك في بيان صحفي لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو, الذي أكد فيه أنه إذا تم تطبيق هذا القانون فسيؤدي إلى تخصيب إيران لليورانيوم إلى مستوى خطير يبلغ 20%، بينما يتجاوز النظام الإيراني بالفعل حدود خطة العمل الشاملة المشتركة على مستويات التخصيب، بالإضافة إلى توسيع مخزونه من اليورانيوم والبحث وإنتاج وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة.

وأفاد بومبيو، أن النظام الإيراني لم يقدم أي مبرر تقني موثوق لسبب حاجته إلى التحرك بسرعة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى لأي غرض سلمي، مشيراً إلى أن هذا القانون سيلزم النظام الإيراني بخفض مستويات تعاونه غير المقبول بالفعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال بومبيو: لقد أعاق النظام الإيراني منذ ما يقرب من عامين جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل الأسئلة المتعلقة بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة المحتملة في إيران، مما دفع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المطالبة في يونيو 2020 بأن ينفذ النظام الإيراني بالكامل اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والالتزامات بموجب البروتوكول الإضافي.

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