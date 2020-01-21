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"الجبير" يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضو التجارة بالبرلمان الأوروبي

بحث معهما سبل التعاون واستعرض عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل، اليوم الثلاثاء؛ عضو لجنة التجارة الدولية وعضو بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي السيد سيفنسايمن.

وتفصيلاً.. جرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث مجالات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.


وحضر اللقاء، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

بلجيكا بروكسل وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير الاتحاد الأوربي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضو التجارة بالبرلمان الأوروبي
سبق

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل، اليوم الثلاثاء؛ عضو لجنة التجارة الدولية وعضو بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي السيد سيفنسايمن.

وتفصيلاً.. جرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث مجالات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.


وحضر اللقاء، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
11:25 PM
اخر تعديل
21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
11:40 PM

"الجبير" يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضو التجارة بالبرلمان الأوروبي

بحث معهما سبل التعاون واستعرض عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل، اليوم الثلاثاء؛ عضو لجنة التجارة الدولية وعضو بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي السيد سيفنسايمن.

وتفصيلاً.. جرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث مجالات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.


وحضر اللقاء، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

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