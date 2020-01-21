"الجبير" يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضو التجارة بالبرلمان الأوروبي

بحث معهما سبل التعاون واستعرض عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي بمدينة بروكسل، اليوم الثلاثاء؛ عضو لجنة التجارة الدولية وعضو بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي السيد سيفنسايمن.

وتفصيلاً.. جرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث مجالات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.



وحضر اللقاء، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.



