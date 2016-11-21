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تحذير رسمي ودعوة.. "تنظيم الكهرباء" تتوعد مخالفي نظامها بالعقوبات

تنظيم لمراقبة جودة الخدمات وموثوقيتها لأهميتها للمستهلك والبيئة والاقتصاد

أكّدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أن مزاولة أي من أنشطة الكهرباء دون الحصول على الرخص النظامية اللازمة من الهيئة تُعد مخالفة لأحكام نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/44) بتاريخ 16 /05/ 1442هـ .

وأوضحت الهيئة أن نظام الكهرباء ينص على أن تكون الأنشطة الكهربائية كافة، سواءً الموجودة حالياً أو التي تنشأ مستقبلاً، خاضعة لتنظيم الهيئة، وأن يكون لدى من يزاول أياً منها، رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة، ليتمكن من مزاولة نشاطه بصورة نظامية في المملكة.

وحددت بيانات أنشطة إنتاج الكهرباء التي تتطلب الحصول على رخصة، وهي على النحو التالي: توليد الطاقة الكهربائية "المحطات الثابتة والمتنقلة"، والإنتاج المزدوج "إنتاج الطاقة الكهربائية المتزامن مع إنتاج المياه المحلاة أو بخار الماء" .

وأفادت الهيئة أن عملية الترخيص تهدف إلى تنظيم عملية مزاولة هذه الأنشطة ومراقبة جودة الخدمات وموثوقيتها لما يمثله ذلك من أهمية للمستهلك والبيئة وللاقتصاد الوطني.

ودعت الهيئة كل مَن يزاول أياً من هذه الأنشطة دون رخصة التقدم إليها لتصحيح وضعه والحصول على الرخص اللازمة، لتجنب العقوبات المترتبة على مثل هذه المخالفات، ويمكن للمهتمين التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني: info@wera.gov.sa.

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تحذير رسمي ودعوة.. "تنظيم الكهرباء" تتوعد مخالفي نظامها بالعقوبات
سبق

أكّدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أن مزاولة أي من أنشطة الكهرباء دون الحصول على الرخص النظامية اللازمة من الهيئة تُعد مخالفة لأحكام نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/44) بتاريخ 16 /05/ 1442هـ .

وأوضحت الهيئة أن نظام الكهرباء ينص على أن تكون الأنشطة الكهربائية كافة، سواءً الموجودة حالياً أو التي تنشأ مستقبلاً، خاضعة لتنظيم الهيئة، وأن يكون لدى من يزاول أياً منها، رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة، ليتمكن من مزاولة نشاطه بصورة نظامية في المملكة.

وحددت بيانات أنشطة إنتاج الكهرباء التي تتطلب الحصول على رخصة، وهي على النحو التالي: توليد الطاقة الكهربائية "المحطات الثابتة والمتنقلة"، والإنتاج المزدوج "إنتاج الطاقة الكهربائية المتزامن مع إنتاج المياه المحلاة أو بخار الماء" .

وأفادت الهيئة أن عملية الترخيص تهدف إلى تنظيم عملية مزاولة هذه الأنشطة ومراقبة جودة الخدمات وموثوقيتها لما يمثله ذلك من أهمية للمستهلك والبيئة وللاقتصاد الوطني.

ودعت الهيئة كل مَن يزاول أياً من هذه الأنشطة دون رخصة التقدم إليها لتصحيح وضعه والحصول على الرخص اللازمة، لتجنب العقوبات المترتبة على مثل هذه المخالفات، ويمكن للمهتمين التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني: info@wera.gov.sa.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
11:30 AM

تحذير رسمي ودعوة.. "تنظيم الكهرباء" تتوعد مخالفي نظامها بالعقوبات

تنظيم لمراقبة جودة الخدمات وموثوقيتها لأهميتها للمستهلك والبيئة والاقتصاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أن مزاولة أي من أنشطة الكهرباء دون الحصول على الرخص النظامية اللازمة من الهيئة تُعد مخالفة لأحكام نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/44) بتاريخ 16 /05/ 1442هـ .

وأوضحت الهيئة أن نظام الكهرباء ينص على أن تكون الأنشطة الكهربائية كافة، سواءً الموجودة حالياً أو التي تنشأ مستقبلاً، خاضعة لتنظيم الهيئة، وأن يكون لدى من يزاول أياً منها، رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة، ليتمكن من مزاولة نشاطه بصورة نظامية في المملكة.

وحددت بيانات أنشطة إنتاج الكهرباء التي تتطلب الحصول على رخصة، وهي على النحو التالي: توليد الطاقة الكهربائية "المحطات الثابتة والمتنقلة"، والإنتاج المزدوج "إنتاج الطاقة الكهربائية المتزامن مع إنتاج المياه المحلاة أو بخار الماء" .

وأفادت الهيئة أن عملية الترخيص تهدف إلى تنظيم عملية مزاولة هذه الأنشطة ومراقبة جودة الخدمات وموثوقيتها لما يمثله ذلك من أهمية للمستهلك والبيئة وللاقتصاد الوطني.

ودعت الهيئة كل مَن يزاول أياً من هذه الأنشطة دون رخصة التقدم إليها لتصحيح وضعه والحصول على الرخص اللازمة، لتجنب العقوبات المترتبة على مثل هذه المخالفات، ويمكن للمهتمين التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني: info@wera.gov.sa.

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