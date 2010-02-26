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5 مناطق جديدة تدخل دائرة تنبيهات "الإنذار المبكّر"

حالات تستمر للمساء مع تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر 5 تنبيهات طالت مناطق: نجران والجوف ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعسير، من حالة عوالق ترابية ورياح نشطة تستمر حتى المساء.

ففي منطقة نجران، حيث صدر تنبيه من حالة عوالق ترابية بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى العاشرة مساءً؛ واصفاً الحالة برؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وفي منطقة عسير، وشملت (بيشة، تثليث، والأجزاء المجاورة) أصدر النظام تنبيهاً من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتستمر إلى السادسة مساءً؛ واصفاً الحالة بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2 كلم.

كما نبّه النظام منطقة الجوف من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بدأت من الساعة العاشرة صباحا وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً؛ واصفا الحالة بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وفي منطقة مكة المكرّمة وشملت (الأجزاء الشرقية من المنطقة) أصدر النظام تنبيهاً من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً؛ واصفاً الحالة بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وفي منطقة المدينة المنوّرة وشملت الأجزاء الشرقية من المنطقة أصدر "الإنذار المبكّر" تنبيهاً من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً؛ واصفاً الحالة بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

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5 مناطق جديدة تدخل دائرة تنبيهات "الإنذار المبكّر"
سبق

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر 5 تنبيهات طالت مناطق: نجران والجوف ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعسير، من حالة عوالق ترابية ورياح نشطة تستمر حتى المساء.

ففي منطقة نجران، حيث صدر تنبيه من حالة عوالق ترابية بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى العاشرة مساءً؛ واصفاً الحالة برؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وفي منطقة عسير، وشملت (بيشة، تثليث، والأجزاء المجاورة) أصدر النظام تنبيهاً من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتستمر إلى السادسة مساءً؛ واصفاً الحالة بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2 كلم.

كما نبّه النظام منطقة الجوف من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بدأت من الساعة العاشرة صباحا وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً؛ واصفا الحالة بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وفي منطقة مكة المكرّمة وشملت (الأجزاء الشرقية من المنطقة) أصدر النظام تنبيهاً من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً؛ واصفاً الحالة بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وفي منطقة المدينة المنوّرة وشملت الأجزاء الشرقية من المنطقة أصدر "الإنذار المبكّر" تنبيهاً من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً؛ واصفاً الحالة بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
10:36 AM

5 مناطق جديدة تدخل دائرة تنبيهات "الإنذار المبكّر"

حالات تستمر للمساء مع تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر 5 تنبيهات طالت مناطق: نجران والجوف ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وعسير، من حالة عوالق ترابية ورياح نشطة تستمر حتى المساء.

ففي منطقة نجران، حيث صدر تنبيه من حالة عوالق ترابية بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى العاشرة مساءً؛ واصفاً الحالة برؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وفي منطقة عسير، وشملت (بيشة، تثليث، والأجزاء المجاورة) أصدر النظام تنبيهاً من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتستمر إلى السادسة مساءً؛ واصفاً الحالة بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2 كلم.

كما نبّه النظام منطقة الجوف من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بدأت من الساعة العاشرة صباحا وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً؛ واصفا الحالة بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وفي منطقة مكة المكرّمة وشملت (الأجزاء الشرقية من المنطقة) أصدر النظام تنبيهاً من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً؛ واصفاً الحالة بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وفي منطقة المدينة المنوّرة وشملت الأجزاء الشرقية من المنطقة أصدر "الإنذار المبكّر" تنبيهاً من حالة رياح نشطة وأتربة مثارة بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً؛ واصفاً الحالة بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

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