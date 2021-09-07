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انطلاق أولى محطات جولة "واعد" لريادة الأعمال بالجبيل الصناعية

"الزهراني": الهيئة ستواصل دعم أبنائها الساعين في خدمة الوطن

انطلقت، أمس، أولى فعاليات برنامج "واعد"، بمركز أرامكو لريادة الأعمال، بمدينة الجبيل الصناعية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل الحسين، وعدد من رواد الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين مع مراعاة تطبيق معايير التباعد الاجتماعي.

وأوصى اللقاء في أولى محطاته التي ستُنتقل بين 6 مدن للبحث عن الجيل المقبل من رواد الأعمال السعوديين، وتمويل أفضل الشركات الناشئة الجديدة والمبتكرة، بتقديم مِنَح وقروض أولية مجتمعة بقيمة تتجاوز ١٠ ملايين ريال لـ6 رواد أعمال سعوديين.

واستعرضت الجولة الأولى لبرنامج "واعد" عروضًا لمشاریع طلبات التمویل، وتحدي المشاريع الناشئة الذي تندرج تحت إطار مسابقة عروض المشاريع الریادیة، وأوصى بتقديم قروض لثلاث شركات محلية تخصصت في التنقيب عن النفط والغاز؛ لتنظيم ضغط حفرة البئر، وصنع وتخزين والتخلص من النظائر المشعة للاستخدام الصناعي، والرعاية الصحية، إضافة إلى تحويل نفايات زيت الطهي إلى وقود حيوي.. كما أوصى المركز بدعم برنامج الاحتضان لعدد من رواد الأعمال ومؤسسي شركات في برمجيات الأعمال التي تدير البنية التحتية والمباني والإضاءة.

وقال المدير الإداري لمركز أرامكو لريادة الأعمال "واعد" المهندس فهد العيدي: الشركات الناشئة في الجبيل تشكل جزءًا من موجة جديدة من رواد الأعمال السعوديين الطامحين إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنوعه في المملكة.

من ناحيته، اعتبر مدير عام قطاع تطوير الاستثمار في الهيئة الملكية بالجبيل المهندس محمد الزهراني، الفعالية انطلاقة جديدة لشراكات مستقبلية للمشاريع بين الهيئة الملكية ورواد الأعمال؛ مؤكدًا استمرار الهيئة في دعم أبنائها الطموحين والساعين في خدمة الوطن في مختلف المجالات.

وقدّمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع حوافز تشجيعية للفائزين من خلال توفير حاضنات أعمال وأراضٍ صناعية لفترة تصل إلى 24 شهرًا دون إيجار، يُحسب بعدها الإيجار بأسعار رمزية، كما ستوفر الهيئة عددًا من المرافق الجاهزة تخصص لفترة 12 شهرًا دون إيجار، يُحسب بعدها الإيجار بأسعار تصاعدية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق أولى محطات جولة "واعد" لريادة الأعمال بالجبيل الصناعية
سبق

انطلقت، أمس، أولى فعاليات برنامج "واعد"، بمركز أرامكو لريادة الأعمال، بمدينة الجبيل الصناعية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل الحسين، وعدد من رواد الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين مع مراعاة تطبيق معايير التباعد الاجتماعي.

وأوصى اللقاء في أولى محطاته التي ستُنتقل بين 6 مدن للبحث عن الجيل المقبل من رواد الأعمال السعوديين، وتمويل أفضل الشركات الناشئة الجديدة والمبتكرة، بتقديم مِنَح وقروض أولية مجتمعة بقيمة تتجاوز ١٠ ملايين ريال لـ6 رواد أعمال سعوديين.

واستعرضت الجولة الأولى لبرنامج "واعد" عروضًا لمشاریع طلبات التمویل، وتحدي المشاريع الناشئة الذي تندرج تحت إطار مسابقة عروض المشاريع الریادیة، وأوصى بتقديم قروض لثلاث شركات محلية تخصصت في التنقيب عن النفط والغاز؛ لتنظيم ضغط حفرة البئر، وصنع وتخزين والتخلص من النظائر المشعة للاستخدام الصناعي، والرعاية الصحية، إضافة إلى تحويل نفايات زيت الطهي إلى وقود حيوي.. كما أوصى المركز بدعم برنامج الاحتضان لعدد من رواد الأعمال ومؤسسي شركات في برمجيات الأعمال التي تدير البنية التحتية والمباني والإضاءة.

وقال المدير الإداري لمركز أرامكو لريادة الأعمال "واعد" المهندس فهد العيدي: الشركات الناشئة في الجبيل تشكل جزءًا من موجة جديدة من رواد الأعمال السعوديين الطامحين إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنوعه في المملكة.

من ناحيته، اعتبر مدير عام قطاع تطوير الاستثمار في الهيئة الملكية بالجبيل المهندس محمد الزهراني، الفعالية انطلاقة جديدة لشراكات مستقبلية للمشاريع بين الهيئة الملكية ورواد الأعمال؛ مؤكدًا استمرار الهيئة في دعم أبنائها الطموحين والساعين في خدمة الوطن في مختلف المجالات.

وقدّمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع حوافز تشجيعية للفائزين من خلال توفير حاضنات أعمال وأراضٍ صناعية لفترة تصل إلى 24 شهرًا دون إيجار، يُحسب بعدها الإيجار بأسعار رمزية، كما ستوفر الهيئة عددًا من المرافق الجاهزة تخصص لفترة 12 شهرًا دون إيجار، يُحسب بعدها الإيجار بأسعار تصاعدية.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
02:08 PM

انطلاق أولى محطات جولة "واعد" لريادة الأعمال بالجبيل الصناعية

"الزهراني": الهيئة ستواصل دعم أبنائها الساعين في خدمة الوطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجبيل
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انطلقت، أمس، أولى فعاليات برنامج "واعد"، بمركز أرامكو لريادة الأعمال، بمدينة الجبيل الصناعية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل الحسين، وعدد من رواد الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين مع مراعاة تطبيق معايير التباعد الاجتماعي.

وأوصى اللقاء في أولى محطاته التي ستُنتقل بين 6 مدن للبحث عن الجيل المقبل من رواد الأعمال السعوديين، وتمويل أفضل الشركات الناشئة الجديدة والمبتكرة، بتقديم مِنَح وقروض أولية مجتمعة بقيمة تتجاوز ١٠ ملايين ريال لـ6 رواد أعمال سعوديين.

واستعرضت الجولة الأولى لبرنامج "واعد" عروضًا لمشاریع طلبات التمویل، وتحدي المشاريع الناشئة الذي تندرج تحت إطار مسابقة عروض المشاريع الریادیة، وأوصى بتقديم قروض لثلاث شركات محلية تخصصت في التنقيب عن النفط والغاز؛ لتنظيم ضغط حفرة البئر، وصنع وتخزين والتخلص من النظائر المشعة للاستخدام الصناعي، والرعاية الصحية، إضافة إلى تحويل نفايات زيت الطهي إلى وقود حيوي.. كما أوصى المركز بدعم برنامج الاحتضان لعدد من رواد الأعمال ومؤسسي شركات في برمجيات الأعمال التي تدير البنية التحتية والمباني والإضاءة.

وقال المدير الإداري لمركز أرامكو لريادة الأعمال "واعد" المهندس فهد العيدي: الشركات الناشئة في الجبيل تشكل جزءًا من موجة جديدة من رواد الأعمال السعوديين الطامحين إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنوعه في المملكة.

من ناحيته، اعتبر مدير عام قطاع تطوير الاستثمار في الهيئة الملكية بالجبيل المهندس محمد الزهراني، الفعالية انطلاقة جديدة لشراكات مستقبلية للمشاريع بين الهيئة الملكية ورواد الأعمال؛ مؤكدًا استمرار الهيئة في دعم أبنائها الطموحين والساعين في خدمة الوطن في مختلف المجالات.

وقدّمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع حوافز تشجيعية للفائزين من خلال توفير حاضنات أعمال وأراضٍ صناعية لفترة تصل إلى 24 شهرًا دون إيجار، يُحسب بعدها الإيجار بأسعار رمزية، كما ستوفر الهيئة عددًا من المرافق الجاهزة تخصص لفترة 12 شهرًا دون إيجار، يُحسب بعدها الإيجار بأسعار تصاعدية.

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