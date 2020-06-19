مؤشر حالات كورونا الحرجة يرتفع 1941 حالة

ارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب بفيروس كورونا إلى 1941 حالة، بعدما وصل أمس إلى 1877 حالة.
وبلغ معدل الارتفاع 64 حالة وفقًا لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا .
ارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب بفيروس كورونا إلى 1941 حالة، بعدما وصل أمس إلى 1877 حالة.
وبلغ معدل الارتفاع 64 حالة وفقًا لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا .وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
ارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب بفيروس كورونا إلى 1941 حالة، بعدما وصل أمس إلى 1877 حالة.
وبلغ معدل الارتفاع 64 حالة وفقًا لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا .
ارتفع مؤشر الحالات الحرجة بسبب بفيروس كورونا إلى 1941 حالة، بعدما وصل أمس إلى 1877 حالة.
وبلغ معدل الارتفاع 64 حالة وفقًا لتقرير متابعة مستجدات فيروس كورونا .