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"كراني" عن طقس الأحد: مستقر نسبياً نتيجة تحرك التراكم السحابي للشرق

قال: غائم جزئياً على الحدود الشمالية ومنطقة الجوف وأجزاء من الغربية

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تشهد أجواء المملكة حالة استقرار نسبي، اليوم، ناتج عن تحرك التراكم السحابي للشرق من الخليج.

وقال عبر حسابه في "تويتر": استقرار نسبي ناتج عن تحرك التراكم السحابي للشرق من الخليج.. ولكن هناك توقع لإمكانية تكوّن آخر على القطاع الشرقي والوسطي، تتخلله خلايا ممطرة.. وغائم إلى غائم جزئياً على الحدود الشمالية ومنطقة الجوف وأجزاء من الغربية وجنوباً حتى جازان، مع فرصة خلايا رعدية ممطرة.. والعلم لله.. اللهم أغثنا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كراني" عن طقس الأحد: مستقر نسبياً نتيجة تحرك التراكم السحابي للشرق
سبق

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تشهد أجواء المملكة حالة استقرار نسبي، اليوم، ناتج عن تحرك التراكم السحابي للشرق من الخليج.

وقال عبر حسابه في "تويتر": استقرار نسبي ناتج عن تحرك التراكم السحابي للشرق من الخليج.. ولكن هناك توقع لإمكانية تكوّن آخر على القطاع الشرقي والوسطي، تتخلله خلايا ممطرة.. وغائم إلى غائم جزئياً على الحدود الشمالية ومنطقة الجوف وأجزاء من الغربية وجنوباً حتى جازان، مع فرصة خلايا رعدية ممطرة.. والعلم لله.. اللهم أغثنا.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
09:53 AM

"كراني" عن طقس الأحد: مستقر نسبياً نتيجة تحرك التراكم السحابي للشرق

قال: غائم جزئياً على الحدود الشمالية ومنطقة الجوف وأجزاء من الغربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,663

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني، أن تشهد أجواء المملكة حالة استقرار نسبي، اليوم، ناتج عن تحرك التراكم السحابي للشرق من الخليج.

وقال عبر حسابه في "تويتر": استقرار نسبي ناتج عن تحرك التراكم السحابي للشرق من الخليج.. ولكن هناك توقع لإمكانية تكوّن آخر على القطاع الشرقي والوسطي، تتخلله خلايا ممطرة.. وغائم إلى غائم جزئياً على الحدود الشمالية ومنطقة الجوف وأجزاء من الغربية وجنوباً حتى جازان، مع فرصة خلايا رعدية ممطرة.. والعلم لله.. اللهم أغثنا.

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