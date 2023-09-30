مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان"

"الداخلية" عثرت على 8.4 مليون دولار وذخيرة

أعلنت السلطات المصرية، اليوم "الخميس"، أنها أحبطت مخططًا يهدف إلى تمويل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.



واتهمت وزارة الداخلية في بيان الرئيس السابق لشركة جهينة لمنتجات الألبان والعصائر صفوان ثابت المسجون حاليًّا بالوقوف وراء المخطط؛ وفقاً لـ"رويترز".



ذكرت الوزارة أن المخطط استهدف استخدام شركات ثابت في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطة إرهابية.



وأضافت أنها عثرت على 8.4 مليون دولار وذخيرة في شقة سكنية بمحافظة الجيزة.



ووصفت "ثابت" بأنه أحد قادة الإخوان المسلمين.



واعتقل "ثابت" في ديسمبر الماضي، كما احتجز نجله سيف الدين في فبراير بعد أن تولى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة.