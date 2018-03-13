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الكويت تنفي مجددًا صحة "فرض حظر تجول"

"المزرم": قرارات الحكومة تُعلَن بكل شفافية

جدد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم، نفي صحة ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض حظر تجول في البلاد.

وقال في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قرارات الحكومة تُعلَن بكل شفافية عبر وسائل الإعلام.

الكويت

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الكويت تنفي مجددًا صحة "فرض حظر تجول"
سبق

جدد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم، نفي صحة ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض حظر تجول في البلاد.

وقال في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قرارات الحكومة تُعلَن بكل شفافية عبر وسائل الإعلام.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
02:35 PM

الكويت تنفي مجددًا صحة "فرض حظر تجول"

"المزرم": قرارات الحكومة تُعلَن بكل شفافية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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جدد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم، نفي صحة ما يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض حظر تجول في البلاد.

وقال في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قرارات الحكومة تُعلَن بكل شفافية عبر وسائل الإعلام.

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