النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تركيا.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 812

الإجمالي ارتفع إلى أكثر من 24 ألفًا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 812 وفاة، بعد تسجيل 87 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف وزير الصحة أن عدد الإصابات زاد 4117 إصابة، لترفع الحصيلة إلى 24 ألفًا و900 حالة.

وكانت أنقرة قد اتخذت إجراءات صارمة للحد من الاتصال الاجتماعي، وفرضت الحجر الصحي على بعض المدن، وحظرت الصلوات الجماعية، وأغلقت المدارس، والحانات والمطاعم، وحدت من السفر بين المدن.

كما أعلنت السلطات التركية في وقت سابق حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة.

وتظهر آخر البيانات أن عدد المصابين في مختلف بلدان العالم تجاوز مليونًا و478 ألف إصابة، ونحو ربع الإصابات تم تسجيلها في الولايات المتحدة وحدها، وتوفي حتى الآن أكثر من 85 ألف شخص.

وتعد الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإيران أكثر الدول تضررًا من تفشي فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تركيا.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 812
سبق

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 812 وفاة، بعد تسجيل 87 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف وزير الصحة أن عدد الإصابات زاد 4117 إصابة، لترفع الحصيلة إلى 24 ألفًا و900 حالة.

وكانت أنقرة قد اتخذت إجراءات صارمة للحد من الاتصال الاجتماعي، وفرضت الحجر الصحي على بعض المدن، وحظرت الصلوات الجماعية، وأغلقت المدارس، والحانات والمطاعم، وحدت من السفر بين المدن.

كما أعلنت السلطات التركية في وقت سابق حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة.

وتظهر آخر البيانات أن عدد المصابين في مختلف بلدان العالم تجاوز مليونًا و478 ألف إصابة، ونحو ربع الإصابات تم تسجيلها في الولايات المتحدة وحدها، وتوفي حتى الآن أكثر من 85 ألف شخص.

وتعد الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإيران أكثر الدول تضررًا من تفشي فيروس كورونا.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:36 PM

تركيا.. ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 812

الإجمالي ارتفع إلى أكثر من 24 ألفًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
815

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 812 وفاة، بعد تسجيل 87 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف وزير الصحة أن عدد الإصابات زاد 4117 إصابة، لترفع الحصيلة إلى 24 ألفًا و900 حالة.

وكانت أنقرة قد اتخذت إجراءات صارمة للحد من الاتصال الاجتماعي، وفرضت الحجر الصحي على بعض المدن، وحظرت الصلوات الجماعية، وأغلقت المدارس، والحانات والمطاعم، وحدت من السفر بين المدن.

كما أعلنت السلطات التركية في وقت سابق حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة.

وتظهر آخر البيانات أن عدد المصابين في مختلف بلدان العالم تجاوز مليونًا و478 ألف إصابة، ونحو ربع الإصابات تم تسجيلها في الولايات المتحدة وحدها، وتوفي حتى الآن أكثر من 85 ألف شخص.

وتعد الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وإيران أكثر الدول تضررًا من تفشي فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,993
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,098
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,759
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,042

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة