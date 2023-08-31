71.85 دولارًا.. سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.53%
للعقود الآجلة اليوم ما يعادل 0.38 دولار أمريكي
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.53%؛ ما يعادل 0.38 دولار أمريكي، ليتداول عند 71.85 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.54 دولار؛ أي ما نسبته 0.78%، ليصل إلى 68.67 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
71.85 دولارًا.. سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.53%
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-31
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.53%؛ ما يعادل 0.38 دولار أمريكي، ليتداول عند 71.85 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.54 دولار؛ أي ما نسبته 0.78%، ليصل إلى 68.67 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
01:14 PM
71.85 دولارًا.. سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.53%
للعقود الآجلة اليوم ما يعادل 0.38 دولار أمريكي
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.53%؛ ما يعادل 0.38 دولار أمريكي، ليتداول عند 71.85 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.54 دولار؛ أي ما نسبته 0.78%، ليصل إلى 68.67 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.