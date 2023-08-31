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71.85 دولارًا.. سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.53%

للعقود الآجلة اليوم ما يعادل 0.38 دولار أمريكي

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.53%؛ ما يعادل 0.38 دولار أمريكي، ليتداول عند 71.85 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.54 دولار؛ أي ما نسبته 0.78%، ليصل إلى 68.67 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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71.85 دولارًا.. سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.53%
سبق

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.53%؛ ما يعادل 0.38 دولار أمريكي، ليتداول عند 71.85 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.54 دولار؛ أي ما نسبته 0.78%، ليصل إلى 68.67 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
01:14 PM

71.85 دولارًا.. سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.53%

للعقود الآجلة اليوم ما يعادل 0.38 دولار أمريكي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.53%؛ ما يعادل 0.38 دولار أمريكي، ليتداول عند 71.85 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.54 دولار؛ أي ما نسبته 0.78%، ليصل إلى 68.67 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

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