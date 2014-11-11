تحديث ثوري يجعل هاتفك الذكي طوق نجاة لك ولأطفالك في الشتاء

عبر تطبيق موجود على نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"

طرح تطبيق "ويذر شانل" لمتابعة الأرصاد الجوية، تحديثًا ثوريًّا يمثّل "طوق نجاة" لمستخدم الهاتف ولأطفاله.

وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تحديث "ويذر شانل"، سيسمح بتقديم خدمة، وُصفت بأنها طوق نجاة للشخص وأسرته في فصل الشتاء.

وأوضح التقرير أن التطبيق الموجود على نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، سيحذّر من قدوم مَواسم الإصابة بالأنفلونزا، والتي قد تتسبب في مرض البعض.

وأطلق التطبيق على التقنية الجديدة اسم "تنبيهات الأنفلونزا"، والتي تَستخدم مستشعرات لتحديد متى يُتوقع أن تزداد فرص الإصابة بالأنفلونزا؛ لتقديم تنبيهات إلى المستخدمين لأخذ حذرهم؛ إما باستخدام عقاقير معينة أو تغيير نمط اللبس، أو حتى الحرص على عدم الخروج في الشوارع والأماكن المفتوحة.

ويوفر التطبيق تنبؤًا بمدة انتشار الأنفلونزا حتى 15 يومًا، بالإضافة إلى تقديمه عددًا من التنبيهات الأساسية، حول متى سيبدأ موسم الإصابة بالأنفلونزا، ومتى يتفشى المرض بصورة أكبر، وتصبح الأجواء مليئة بنواقل الفيروسات بصورة أكبر.

ويقدم التطبيق كذلك، عددًا من النصائح اللازمة للوقاية من الإصابة بتلك الأمراض.