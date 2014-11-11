النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحديث ثوري يجعل هاتفك الذكي طوق نجاة لك ولأطفالك في الشتاء

عبر تطبيق موجود على نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"

طرح تطبيق "ويذر شانل" لمتابعة الأرصاد الجوية، تحديثًا ثوريًّا يمثّل "طوق نجاة" لمستخدم الهاتف ولأطفاله.

وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تحديث "ويذر شانل"، سيسمح بتقديم خدمة، وُصفت بأنها طوق نجاة للشخص وأسرته في فصل الشتاء.

وأوضح التقرير أن التطبيق الموجود على نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، سيحذّر من قدوم مَواسم الإصابة بالأنفلونزا، والتي قد تتسبب في مرض البعض.

وأطلق التطبيق على التقنية الجديدة اسم "تنبيهات الأنفلونزا"، والتي تَستخدم مستشعرات لتحديد متى يُتوقع أن تزداد فرص الإصابة بالأنفلونزا؛ لتقديم تنبيهات إلى المستخدمين لأخذ حذرهم؛ إما باستخدام عقاقير معينة أو تغيير نمط اللبس، أو حتى الحرص على عدم الخروج في الشوارع والأماكن المفتوحة.

ويوفر التطبيق تنبؤًا بمدة انتشار الأنفلونزا حتى 15 يومًا، بالإضافة إلى تقديمه عددًا من التنبيهات الأساسية، حول متى سيبدأ موسم الإصابة بالأنفلونزا، ومتى يتفشى المرض بصورة أكبر، وتصبح الأجواء مليئة بنواقل الفيروسات بصورة أكبر.

ويقدم التطبيق كذلك، عددًا من النصائح اللازمة للوقاية من الإصابة بتلك الأمراض.

الهاتف الذكي الأطفال ويذر شانل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
تحديث ثوري يجعل هاتفك الذكي طوق نجاة لك ولأطفالك في الشتاء
سبق

طرح تطبيق "ويذر شانل" لمتابعة الأرصاد الجوية، تحديثًا ثوريًّا يمثّل "طوق نجاة" لمستخدم الهاتف ولأطفاله.

وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تحديث "ويذر شانل"، سيسمح بتقديم خدمة، وُصفت بأنها طوق نجاة للشخص وأسرته في فصل الشتاء.

وأوضح التقرير أن التطبيق الموجود على نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، سيحذّر من قدوم مَواسم الإصابة بالأنفلونزا، والتي قد تتسبب في مرض البعض.

وأطلق التطبيق على التقنية الجديدة اسم "تنبيهات الأنفلونزا"، والتي تَستخدم مستشعرات لتحديد متى يُتوقع أن تزداد فرص الإصابة بالأنفلونزا؛ لتقديم تنبيهات إلى المستخدمين لأخذ حذرهم؛ إما باستخدام عقاقير معينة أو تغيير نمط اللبس، أو حتى الحرص على عدم الخروج في الشوارع والأماكن المفتوحة.

ويوفر التطبيق تنبؤًا بمدة انتشار الأنفلونزا حتى 15 يومًا، بالإضافة إلى تقديمه عددًا من التنبيهات الأساسية، حول متى سيبدأ موسم الإصابة بالأنفلونزا، ومتى يتفشى المرض بصورة أكبر، وتصبح الأجواء مليئة بنواقل الفيروسات بصورة أكبر.

ويقدم التطبيق كذلك، عددًا من النصائح اللازمة للوقاية من الإصابة بتلك الأمراض.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
10:09 AM

تحديث ثوري يجعل هاتفك الذكي طوق نجاة لك ولأطفالك في الشتاء

عبر تطبيق موجود على نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
1
3,192

طرح تطبيق "ويذر شانل" لمتابعة الأرصاد الجوية، تحديثًا ثوريًّا يمثّل "طوق نجاة" لمستخدم الهاتف ولأطفاله.

وأشار موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تحديث "ويذر شانل"، سيسمح بتقديم خدمة، وُصفت بأنها طوق نجاة للشخص وأسرته في فصل الشتاء.

وأوضح التقرير أن التطبيق الموجود على نظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، سيحذّر من قدوم مَواسم الإصابة بالأنفلونزا، والتي قد تتسبب في مرض البعض.

وأطلق التطبيق على التقنية الجديدة اسم "تنبيهات الأنفلونزا"، والتي تَستخدم مستشعرات لتحديد متى يُتوقع أن تزداد فرص الإصابة بالأنفلونزا؛ لتقديم تنبيهات إلى المستخدمين لأخذ حذرهم؛ إما باستخدام عقاقير معينة أو تغيير نمط اللبس، أو حتى الحرص على عدم الخروج في الشوارع والأماكن المفتوحة.

ويوفر التطبيق تنبؤًا بمدة انتشار الأنفلونزا حتى 15 يومًا، بالإضافة إلى تقديمه عددًا من التنبيهات الأساسية، حول متى سيبدأ موسم الإصابة بالأنفلونزا، ومتى يتفشى المرض بصورة أكبر، وتصبح الأجواء مليئة بنواقل الفيروسات بصورة أكبر.

ويقدم التطبيق كذلك، عددًا من النصائح اللازمة للوقاية من الإصابة بتلك الأمراض.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,116
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,159
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,531
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,823

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة