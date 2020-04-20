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زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب قبالة سواحل اليابان

لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات "تسوماني"

ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لليابان اليوم.

وحدد المرصد الجيولوجي الأمريكي مركز الزلزال على عمق 41.7 كيلومترًا تحت المحيط الهادي، وعلى بُعد أقل من 50 كيلومترًا من سواحل إقليم مياغي.

ولم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عالية (تسوماني) كما لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

زلزال

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زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب قبالة سواحل اليابان
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لليابان اليوم.

وحدد المرصد الجيولوجي الأمريكي مركز الزلزال على عمق 41.7 كيلومترًا تحت المحيط الهادي، وعلى بُعد أقل من 50 كيلومترًا من سواحل إقليم مياغي.

ولم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عالية (تسوماني) كما لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
08:30 AM

زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب قبالة سواحل اليابان

لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات "تسوماني"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طوكيو
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ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لليابان اليوم.

وحدد المرصد الجيولوجي الأمريكي مركز الزلزال على عمق 41.7 كيلومترًا تحت المحيط الهادي، وعلى بُعد أقل من 50 كيلومترًا من سواحل إقليم مياغي.

ولم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عالية (تسوماني) كما لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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