النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فاجأه طبيب خلال فحص الزواج بإصابته بالإيدز ثم اعتذر.. و"صحة القنفذة": هذا ما حدث

العيادة: لم نماطل في تسليمه النتيجة.. والمتحمي: التعامل تم حسب دليل الفحوصات

ردّت الشؤون الصحية بالقنفذة على شكوى شاب ضد طبيب بعيادة المشورة الطبية بأحد مستشفيات المنطقة فاجأه خلال إجرائه فحص الزواج بإصابته بداء نقص المناعة "الإيدز"، وفيروس الكبد الوبائي، وقام باستدعاء خطيبته ووالدها وأفادهما بأن هذا الشاب غير صالح لإتمام الزواج، قبل أن يعود ويخبره بأن نتيجة الاختبارات خاطئة، وفق رواية الشاب.

وأفادت "الصحة" في ردّها بأن المراجع حضر لمركز فحص ما قبل الزواج بالقنفذة لعمل الفحص، وكانت النتيجة الأولية اشتباه إصابة بأحد الأمراض المعدية.

وأضاف المتحدث باسم إدارة صحة القنفذة إبراهيم المتحمي؛ أنه حسب دليل عمل فحوصات ما قبل الزواج لابد من أخذ عيّنة تأكيدية، وتم إبلاغ المراجع بذلك وتم أخذها مرة أخرى وجاءت سلبية، وسجلت النتيجة بالنظام وفق البروتوكول المعتمد وتم تسليمه النتيجة.

وكانت "سبق" قد عرضت شكوى المراجع التي أفاد فيها بأنه لايزال يعاني مماطلة العيادة في تسليمه نتيجة فحص زواجه لأسباب غير معروفة، مناشداً الشؤون الصحية بالتحقيق في الأمر، وإعطائه حقه من ذلك الطبيب الذي تسبّب في تأثره نفسياً وتعطيل إتمام عقد قرانه.

بدوره، ذكر طبيب العيادة أنه لم يتم إبلاغ المراجع بأنه مصاب بأي من الأمراض المعدية، بل تم إبلاغه بأنه حامل لأحد الأمراض الوراثية وهي الأنيميا المنجلية ولم نماطل في تسليمه النتيجة.

وتابع، الطرف الآخر "الزوجة" بعد ظهور النتائج ومراجعة عيادة المشورة اتضح أن لديها نقص حديد وزوجها حامل للأنيميا المنجلية؛ لذلك تحتاج إلى علاج من أسبوعين إلى ثمانية أسابيع، ولابد من إكمال مدة العلاج وفق دليل عيادة المشورة، وفي حال انتهاء مدة العلاج سيتم تسليمهما شهادة التوافق.

الشؤؤون الصحية بالقنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فاجأه طبيب خلال فحص الزواج بإصابته بالإيدز ثم اعتذر.. و"صحة القنفذة": هذا ما حدث
سبق

ردّت الشؤون الصحية بالقنفذة على شكوى شاب ضد طبيب بعيادة المشورة الطبية بأحد مستشفيات المنطقة فاجأه خلال إجرائه فحص الزواج بإصابته بداء نقص المناعة "الإيدز"، وفيروس الكبد الوبائي، وقام باستدعاء خطيبته ووالدها وأفادهما بأن هذا الشاب غير صالح لإتمام الزواج، قبل أن يعود ويخبره بأن نتيجة الاختبارات خاطئة، وفق رواية الشاب.

وأفادت "الصحة" في ردّها بأن المراجع حضر لمركز فحص ما قبل الزواج بالقنفذة لعمل الفحص، وكانت النتيجة الأولية اشتباه إصابة بأحد الأمراض المعدية.

وأضاف المتحدث باسم إدارة صحة القنفذة إبراهيم المتحمي؛ أنه حسب دليل عمل فحوصات ما قبل الزواج لابد من أخذ عيّنة تأكيدية، وتم إبلاغ المراجع بذلك وتم أخذها مرة أخرى وجاءت سلبية، وسجلت النتيجة بالنظام وفق البروتوكول المعتمد وتم تسليمه النتيجة.

وكانت "سبق" قد عرضت شكوى المراجع التي أفاد فيها بأنه لايزال يعاني مماطلة العيادة في تسليمه نتيجة فحص زواجه لأسباب غير معروفة، مناشداً الشؤون الصحية بالتحقيق في الأمر، وإعطائه حقه من ذلك الطبيب الذي تسبّب في تأثره نفسياً وتعطيل إتمام عقد قرانه.

بدوره، ذكر طبيب العيادة أنه لم يتم إبلاغ المراجع بأنه مصاب بأي من الأمراض المعدية، بل تم إبلاغه بأنه حامل لأحد الأمراض الوراثية وهي الأنيميا المنجلية ولم نماطل في تسليمه النتيجة.

وتابع، الطرف الآخر "الزوجة" بعد ظهور النتائج ومراجعة عيادة المشورة اتضح أن لديها نقص حديد وزوجها حامل للأنيميا المنجلية؛ لذلك تحتاج إلى علاج من أسبوعين إلى ثمانية أسابيع، ولابد من إكمال مدة العلاج وفق دليل عيادة المشورة، وفي حال انتهاء مدة العلاج سيتم تسليمهما شهادة التوافق.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
01:53 PM

فاجأه طبيب خلال فحص الزواج بإصابته بالإيدز ثم اعتذر.. و"صحة القنفذة": هذا ما حدث

العيادة: لم نماطل في تسليمه النتيجة.. والمتحمي: التعامل تم حسب دليل الفحوصات

A A A
حسن العيسي - القنفذة
6
18,678

ردّت الشؤون الصحية بالقنفذة على شكوى شاب ضد طبيب بعيادة المشورة الطبية بأحد مستشفيات المنطقة فاجأه خلال إجرائه فحص الزواج بإصابته بداء نقص المناعة "الإيدز"، وفيروس الكبد الوبائي، وقام باستدعاء خطيبته ووالدها وأفادهما بأن هذا الشاب غير صالح لإتمام الزواج، قبل أن يعود ويخبره بأن نتيجة الاختبارات خاطئة، وفق رواية الشاب.

وأفادت "الصحة" في ردّها بأن المراجع حضر لمركز فحص ما قبل الزواج بالقنفذة لعمل الفحص، وكانت النتيجة الأولية اشتباه إصابة بأحد الأمراض المعدية.

وأضاف المتحدث باسم إدارة صحة القنفذة إبراهيم المتحمي؛ أنه حسب دليل عمل فحوصات ما قبل الزواج لابد من أخذ عيّنة تأكيدية، وتم إبلاغ المراجع بذلك وتم أخذها مرة أخرى وجاءت سلبية، وسجلت النتيجة بالنظام وفق البروتوكول المعتمد وتم تسليمه النتيجة.

وكانت "سبق" قد عرضت شكوى المراجع التي أفاد فيها بأنه لايزال يعاني مماطلة العيادة في تسليمه نتيجة فحص زواجه لأسباب غير معروفة، مناشداً الشؤون الصحية بالتحقيق في الأمر، وإعطائه حقه من ذلك الطبيب الذي تسبّب في تأثره نفسياً وتعطيل إتمام عقد قرانه.

بدوره، ذكر طبيب العيادة أنه لم يتم إبلاغ المراجع بأنه مصاب بأي من الأمراض المعدية، بل تم إبلاغه بأنه حامل لأحد الأمراض الوراثية وهي الأنيميا المنجلية ولم نماطل في تسليمه النتيجة.

وتابع، الطرف الآخر "الزوجة" بعد ظهور النتائج ومراجعة عيادة المشورة اتضح أن لديها نقص حديد وزوجها حامل للأنيميا المنجلية؛ لذلك تحتاج إلى علاج من أسبوعين إلى ثمانية أسابيع، ولابد من إكمال مدة العلاج وفق دليل عيادة المشورة، وفي حال انتهاء مدة العلاج سيتم تسليمهما شهادة التوافق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,932
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,768
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,099
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,024

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة