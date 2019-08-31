النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رينارد يختار 26 لاعبًا لقائمة الأخضر.. السهلي والبريكان والحمدان وجوه جديدة

استعدادًا لمواجهة اليمن في تصفيات آسيا والمونديال

اختار رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 26 لاعبًا للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في الدمام خلال الفترة من 2-8 سبتمبر استعدادًا لخوض الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وسيلعب الأخضر أمام اليمن في العاشر من سبتمبر في مملكة البحرين. وضمت القائمة: عبدالله المعيوف، فواز القرني، محمد العويس، عمر هوساوي، علي البليهي، محمد آل فتيل، عبدالله مادو، زياد الصحفي، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، حمدان الشمراني، سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن الدوسري، هتان باهبري، سالم الدوسري، عبدالفتاح عسيري، خالد السميري، عبدالعزيز البيشي، محمد السهلي، محمد الكويكبي، هارون كمارا، فراس البريكان وعبدالله الحمدان.

وسيخوض الأخضر مباراة ودية وحيدة أمام منتخب مالي يوم الخامس من سبتمبر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رينارد يختار 26 لاعبًا لقائمة الأخضر.. السهلي والبريكان والحمدان وجوه جديدة
سبق

اختار رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 26 لاعبًا للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في الدمام خلال الفترة من 2-8 سبتمبر استعدادًا لخوض الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وسيلعب الأخضر أمام اليمن في العاشر من سبتمبر في مملكة البحرين. وضمت القائمة: عبدالله المعيوف، فواز القرني، محمد العويس، عمر هوساوي، علي البليهي، محمد آل فتيل، عبدالله مادو، زياد الصحفي، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، حمدان الشمراني، سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن الدوسري، هتان باهبري، سالم الدوسري، عبدالفتاح عسيري، خالد السميري، عبدالعزيز البيشي، محمد السهلي، محمد الكويكبي، هارون كمارا، فراس البريكان وعبدالله الحمدان.

وسيخوض الأخضر مباراة ودية وحيدة أمام منتخب مالي يوم الخامس من سبتمبر.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
10:45 PM

رينارد يختار 26 لاعبًا لقائمة الأخضر.. السهلي والبريكان والحمدان وجوه جديدة

استعدادًا لمواجهة اليمن في تصفيات آسيا والمونديال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,273

اختار رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 26 لاعبًا للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في الدمام خلال الفترة من 2-8 سبتمبر استعدادًا لخوض الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وسيلعب الأخضر أمام اليمن في العاشر من سبتمبر في مملكة البحرين. وضمت القائمة: عبدالله المعيوف، فواز القرني، محمد العويس، عمر هوساوي، علي البليهي، محمد آل فتيل، عبدالله مادو، زياد الصحفي، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، حمدان الشمراني، سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن الدوسري، هتان باهبري، سالم الدوسري، عبدالفتاح عسيري، خالد السميري، عبدالعزيز البيشي، محمد السهلي، محمد الكويكبي، هارون كمارا، فراس البريكان وعبدالله الحمدان.

وسيخوض الأخضر مباراة ودية وحيدة أمام منتخب مالي يوم الخامس من سبتمبر.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,672
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,285
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,229
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,568

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة