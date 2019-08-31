اختار رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 26 لاعبًا للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في الدمام خلال الفترة من 2-8 سبتمبر استعدادًا لخوض الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وسيلعب الأخضر أمام اليمن في العاشر من سبتمبر في مملكة البحرين. وضمت القائمة: عبدالله المعيوف، فواز القرني، محمد العويس، عمر هوساوي، علي البليهي، محمد آل فتيل، عبدالله مادو، زياد الصحفي، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، حمدان الشمراني، سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن الدوسري، هتان باهبري، سالم الدوسري، عبدالفتاح عسيري، خالد السميري، عبدالعزيز البيشي، محمد السهلي، محمد الكويكبي، هارون كمارا، فراس البريكان وعبدالله الحمدان.

رينارد يختار 26 لاعبًا لقائمة الأخضر.. السهلي والبريكان والحمدان وجوه جديدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-31 اختار رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 26 لاعبًا للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في الدمام خلال الفترة من 2-8 سبتمبر استعدادًا لخوض الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وسيلعب الأخضر أمام اليمن في العاشر من سبتمبر في مملكة البحرين. وضمت القائمة: عبدالله المعيوف، فواز القرني، محمد العويس، عمر هوساوي، علي البليهي، محمد آل فتيل، عبدالله مادو، زياد الصحفي، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، حمدان الشمراني، سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن الدوسري، هتان باهبري، سالم الدوسري، عبدالفتاح عسيري، خالد السميري، عبدالعزيز البيشي، محمد السهلي، محمد الكويكبي، هارون كمارا، فراس البريكان وعبدالله الحمدان. وسيخوض الأخضر مباراة ودية وحيدة أمام منتخب مالي يوم الخامس من سبتمبر.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441 10:45 PM

رينارد يختار 26 لاعبًا لقائمة الأخضر.. السهلي والبريكان والحمدان وجوه جديدة استعدادًا لمواجهة اليمن في تصفيات آسيا والمونديال





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اختار رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 26 لاعبًا للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في الدمام خلال الفترة من 2-8 سبتمبر استعدادًا لخوض الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وسيلعب الأخضر أمام اليمن في العاشر من سبتمبر في مملكة البحرين. وضمت القائمة: عبدالله المعيوف، فواز القرني، محمد العويس، عمر هوساوي، علي البليهي، محمد آل فتيل، عبدالله مادو، زياد الصحفي، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، حمدان الشمراني، سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالله الخيبري، عبدالرحمن الدوسري، هتان باهبري، سالم الدوسري، عبدالفتاح عسيري، خالد السميري، عبدالعزيز البيشي، محمد السهلي، محمد الكويكبي، هارون كمارا، فراس البريكان وعبدالله الحمدان.

وسيخوض الأخضر مباراة ودية وحيدة أمام منتخب مالي يوم الخامس من سبتمبر.