فعاليات "الأسد المتأهب" تتواصل بمشاركة قوات سعودية هي الأكبر على الأرض

تمرين تشارك فيه 30 دولة و8 آلاف مشارك.. الأهم والأكبر على مستوى العالم

تستمرّ فعاليات تمرين "الأسد المتأهب" الذي يقام في المملكة الأردنية الهاشمية، بإقامة ندوة كبار القادة وندوة لضباط الصف، حضرها العديد من كبار ضباط الدول المشاركة بالتمرين.

وكانت الندوة الأولى عن "الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات"، والندوة الثانية عن "الأسلحة الكيماوية"، قدّمها محاضرون مختصون، وقد ناقش الحضور العديد من النقاط المهمة، والتي من شأنها أن تعود بالنفع على المشاركين من جميع الدول.

وأقيمت الندوات اليوم برعاية قائد القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، ونائب قائد القوات البرية الملكية السعودية اللواء الركن أحمد بن عبدالله المقرن، وعدد من الممثلين العسكريين من الدول المشاركة بالتمرين.

جدير بالذكر أن هذا التمرين يشارك فيه 30 دولة وثمانية آلاف مشارك، ويعد من أهم وأكبر التمارين على مستوى العالم، وتشارك فيه القوات المسلحة السعودية من ضمن أكبر القوات المشاركة بقوات على الأرض، وضباط مشاركين في قيادة التمرين بمختلف أفرع القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي.