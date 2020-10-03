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خليل جلال يلقي محاضرة للاعبي الاتحاد .. حول التعديلات الجديدة في قوانين التحكيم

أقيمت مساء اليوم محاضرة تثقيفية لأعضاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حول التعديلات الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم على قوانين التحكيم في الملاعب الرياضية، قدمها الحكم الدولي السابق الكابتن خليل جلال، والتي تأتي ضمن سلسلة البرامج التوعوية التي يقدمها الجهاز الإداري للفريق الكروي الأول.

وقد عرض الدولي السابق أمثلة على هذه التعديلات، وأجاب على كافة الاستفسارات التي تم طرحها من جانب اللاعبين.

الاتحاد الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خليل جلال يلقي محاضرة للاعبي الاتحاد .. حول التعديلات الجديدة في قوانين التحكيم
سبق

أقيمت مساء اليوم محاضرة تثقيفية لأعضاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حول التعديلات الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم على قوانين التحكيم في الملاعب الرياضية، قدمها الحكم الدولي السابق الكابتن خليل جلال، والتي تأتي ضمن سلسلة البرامج التوعوية التي يقدمها الجهاز الإداري للفريق الكروي الأول.

وقد عرض الدولي السابق أمثلة على هذه التعديلات، وأجاب على كافة الاستفسارات التي تم طرحها من جانب اللاعبين.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
08:04 PM
اخر تعديل
03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
10:52 PM

خليل جلال يلقي محاضرة للاعبي الاتحاد .. حول التعديلات الجديدة في قوانين التحكيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقيمت مساء اليوم محاضرة تثقيفية لأعضاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حول التعديلات الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم على قوانين التحكيم في الملاعب الرياضية، قدمها الحكم الدولي السابق الكابتن خليل جلال، والتي تأتي ضمن سلسلة البرامج التوعوية التي يقدمها الجهاز الإداري للفريق الكروي الأول.

وقد عرض الدولي السابق أمثلة على هذه التعديلات، وأجاب على كافة الاستفسارات التي تم طرحها من جانب اللاعبين.

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