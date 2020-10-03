خليل جلال يلقي محاضرة للاعبي الاتحاد .. حول التعديلات الجديدة في قوانين التحكيم

أقيمت مساء اليوم محاضرة تثقيفية لأعضاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حول التعديلات الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم على قوانين التحكيم في الملاعب الرياضية، قدمها الحكم الدولي السابق الكابتن خليل جلال، والتي تأتي ضمن سلسلة البرامج التوعوية التي يقدمها الجهاز الإداري للفريق الكروي الأول.

وقد عرض الدولي السابق أمثلة على هذه التعديلات، وأجاب على كافة الاستفسارات التي تم طرحها من جانب اللاعبين.