النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير الشؤون الإسلامية بنجران يستقبل أمين المنطقة

لبحث احتياجات الفرع وبيوت الله

استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، في مكتبه، صباح اليوم، أمين نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي.

ناقش اللقاء احتياجات الفرع عمومًا وبيوت الله خصوصًا، وبحث أوجه التعاون المشترك وسبل التواصل، وتعزيز الشراكة وتطويرها بين فرع الوزارة والأمانة فيما يخدم الصالح العام وفق توجيهات ورؤية ولاة الأمر - حفظهم الله - ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال "العصيمي": إن هذا اللقاء يأتي ضمن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الأجهزة والإدارات الحكومية بالمنطقة لتعزيز سبل الشراكة بين الإدارتين ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة، وتذليل الصعوبات للتكامل بين مختلف الإدارات الحكومية بما يخدم المجتمع ويعود بالنفع العام.

وشكر الشيخ عبد الرحمن العصيمي، المهندس عيد العتيبي، على هذه الزيارة، وأكد تقديم كل الجهود لتلبية احتياجات بيوت الله تعالى ومنسوبيها ومرتاديها بالمنطقة.

ولفت إلى أن ذلك امتداد للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله -.

من جانبه شكر أمين نجران، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، على حسن الاستقبال وحرصه على التواصل والحرص على ما يحقق رؤية أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، ووزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير الشؤون الإسلامية بنجران يستقبل أمين المنطقة
سبق

استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، في مكتبه، صباح اليوم، أمين نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي.

ناقش اللقاء احتياجات الفرع عمومًا وبيوت الله خصوصًا، وبحث أوجه التعاون المشترك وسبل التواصل، وتعزيز الشراكة وتطويرها بين فرع الوزارة والأمانة فيما يخدم الصالح العام وفق توجيهات ورؤية ولاة الأمر - حفظهم الله - ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال "العصيمي": إن هذا اللقاء يأتي ضمن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الأجهزة والإدارات الحكومية بالمنطقة لتعزيز سبل الشراكة بين الإدارتين ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة، وتذليل الصعوبات للتكامل بين مختلف الإدارات الحكومية بما يخدم المجتمع ويعود بالنفع العام.

وشكر الشيخ عبد الرحمن العصيمي، المهندس عيد العتيبي، على هذه الزيارة، وأكد تقديم كل الجهود لتلبية احتياجات بيوت الله تعالى ومنسوبيها ومرتاديها بالمنطقة.

ولفت إلى أن ذلك امتداد للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله -.

من جانبه شكر أمين نجران، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، على حسن الاستقبال وحرصه على التواصل والحرص على ما يحقق رؤية أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، ووزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
06:58 PM

مدير الشؤون الإسلامية بنجران يستقبل أمين المنطقة

لبحث احتياجات الفرع وبيوت الله

A A A
علي حفول - نجران
0
11

استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، في مكتبه، صباح اليوم، أمين نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي.

ناقش اللقاء احتياجات الفرع عمومًا وبيوت الله خصوصًا، وبحث أوجه التعاون المشترك وسبل التواصل، وتعزيز الشراكة وتطويرها بين فرع الوزارة والأمانة فيما يخدم الصالح العام وفق توجيهات ورؤية ولاة الأمر - حفظهم الله - ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال "العصيمي": إن هذا اللقاء يأتي ضمن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الأجهزة والإدارات الحكومية بالمنطقة لتعزيز سبل الشراكة بين الإدارتين ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة، وتذليل الصعوبات للتكامل بين مختلف الإدارات الحكومية بما يخدم المجتمع ويعود بالنفع العام.

وشكر الشيخ عبد الرحمن العصيمي، المهندس عيد العتيبي، على هذه الزيارة، وأكد تقديم كل الجهود لتلبية احتياجات بيوت الله تعالى ومنسوبيها ومرتاديها بالمنطقة.

ولفت إلى أن ذلك امتداد للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله -.

من جانبه شكر أمين نجران، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، على حسن الاستقبال وحرصه على التواصل والحرص على ما يحقق رؤية أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، ووزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,119
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,600
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,258
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,578

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة