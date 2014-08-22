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جائزة "صالح المحيسن للمتون العلمية" تحتفل بالفائزين في دورتها الرابعة

مساء غد الأحد.. برعاية رئيس الجامعة الإسلامية

تحتفل جائزة "متون" "عن بُعد"، مساء غد الأحد، بتوزيع جوائز دورتها الرابعة، برعاية رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود.

واستفاد خلال الدورات الأربع، قرابة 8741 طالبًا وباحثًا، يمثلون 112 جنسية حول العالم، شاركوا في أكثر من 15 فنًّا وتخصصًا، وُزّع عليهم فيها 21600 مـتـن علمي.

جاء ذلك من خلال فروع الجائزة الثلاثة، أولها: "إتقان المتون، وغرس ثقافة حفظها وإتقانها"، وشارك فيه أكثر من 4412 طالبًا، أتقنوا 397080 حديثًا، و864752 بيتًا شعريًّا، و2417 من الأسانيد العلمية؛ حيث وصل عدد الصفحات المحفوظة 233836 صفحة.

وثاني الفروع: تأصيل المتون بالإبداع في عرض معانيها وشرحها بطرق عصرية مبتكرة ومتنوعة؛ حيث بلغ عدد المتون المشروحة 17 متنًا في فنون عدة، كـ"الحديث، والعقيدة، والفقه على المذاهب الأربعة، والأدب، واللغة".

جاءت في 2537 صفحة، وكان عدد الأحاديث المشروحة فيها 846 حديثًا؛ فيما وصل عدد الأبيات الشعرية المشروحة إلى 7311 بيتًا، قدّمها 20 شارحًا في 840 ساعة، ومن خلال 13159 شريحة، وقد أفاد منها 3990 طالبًا.

أما ثالث فروع الجائزة: فـمختص بتحفيز الباحثين على إثراء متون العلم في الدراسات، وقد أتت في مسارين: أحدهما التحقيق العلمي، والآخر الإبداع في التأليف واستثمار التقنية في خدمة المتون.

وقد شارك في هذا الفرع ما يزيد على 339 باحثًا ومبدعًا من دول مختلفة، واختارت منها لجنة التحكيم المختصة بعد التدقيق والفرز 9 أبحاث، وتمت طباعة بعضها ونشرها، وتسويقها.

ويضاف للنشاط العلمي لجائزة متون، أنشطة أخرى ومبادرات مجتمعية، ومنها: "المشاركة في الفعاليات المختلفة الثقافية كمعرض الجامعة الإسلامية للكتاب، وكذا إطلاق المبادرات العلمية المجتمعية كمسابقة أشبال المدينة التي شارك فيها 458 شبلًا، ومتجر الجائزة الإلكتروني الذي يساهم في تحقيق رسالتها النبيلة، ويخدم المستفيدين منها".

وكانت انطلاقة جائزة الشيخ صالح المحيسن العالمية للمتون العلمية ودراساتها "متون" العام 1435هـ، في صورة مسابقة لطلاب الجامعة الإسلامية؛ لكنها في العام 1438هـ، أصبحت أول جائزة عالمية متخصصة في المتون العلمية، تسعى إلى العناية بالمتون العلمية وتطبيقاتها، والبحث عن الإبداع فيها، واستثمار التقنية في حفظها ودراستها، وكذا صناعة علماء مؤهلين مـلـمـين بالأصول العلمية وقادرين على الإفادة منها في مواكبة قضايا العصر ومستجداته، وتشجيع الأبحاث والمبادرات في استخراج المتون ودراستها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جائزة "صالح المحيسن للمتون العلمية" تحتفل بالفائزين في دورتها الرابعة
سبق

تحتفل جائزة "متون" "عن بُعد"، مساء غد الأحد، بتوزيع جوائز دورتها الرابعة، برعاية رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود.

واستفاد خلال الدورات الأربع، قرابة 8741 طالبًا وباحثًا، يمثلون 112 جنسية حول العالم، شاركوا في أكثر من 15 فنًّا وتخصصًا، وُزّع عليهم فيها 21600 مـتـن علمي.

جاء ذلك من خلال فروع الجائزة الثلاثة، أولها: "إتقان المتون، وغرس ثقافة حفظها وإتقانها"، وشارك فيه أكثر من 4412 طالبًا، أتقنوا 397080 حديثًا، و864752 بيتًا شعريًّا، و2417 من الأسانيد العلمية؛ حيث وصل عدد الصفحات المحفوظة 233836 صفحة.

وثاني الفروع: تأصيل المتون بالإبداع في عرض معانيها وشرحها بطرق عصرية مبتكرة ومتنوعة؛ حيث بلغ عدد المتون المشروحة 17 متنًا في فنون عدة، كـ"الحديث، والعقيدة، والفقه على المذاهب الأربعة، والأدب، واللغة".

جاءت في 2537 صفحة، وكان عدد الأحاديث المشروحة فيها 846 حديثًا؛ فيما وصل عدد الأبيات الشعرية المشروحة إلى 7311 بيتًا، قدّمها 20 شارحًا في 840 ساعة، ومن خلال 13159 شريحة، وقد أفاد منها 3990 طالبًا.

أما ثالث فروع الجائزة: فـمختص بتحفيز الباحثين على إثراء متون العلم في الدراسات، وقد أتت في مسارين: أحدهما التحقيق العلمي، والآخر الإبداع في التأليف واستثمار التقنية في خدمة المتون.

وقد شارك في هذا الفرع ما يزيد على 339 باحثًا ومبدعًا من دول مختلفة، واختارت منها لجنة التحكيم المختصة بعد التدقيق والفرز 9 أبحاث، وتمت طباعة بعضها ونشرها، وتسويقها.

ويضاف للنشاط العلمي لجائزة متون، أنشطة أخرى ومبادرات مجتمعية، ومنها: "المشاركة في الفعاليات المختلفة الثقافية كمعرض الجامعة الإسلامية للكتاب، وكذا إطلاق المبادرات العلمية المجتمعية كمسابقة أشبال المدينة التي شارك فيها 458 شبلًا، ومتجر الجائزة الإلكتروني الذي يساهم في تحقيق رسالتها النبيلة، ويخدم المستفيدين منها".

وكانت انطلاقة جائزة الشيخ صالح المحيسن العالمية للمتون العلمية ودراساتها "متون" العام 1435هـ، في صورة مسابقة لطلاب الجامعة الإسلامية؛ لكنها في العام 1438هـ، أصبحت أول جائزة عالمية متخصصة في المتون العلمية، تسعى إلى العناية بالمتون العلمية وتطبيقاتها، والبحث عن الإبداع فيها، واستثمار التقنية في حفظها ودراستها، وكذا صناعة علماء مؤهلين مـلـمـين بالأصول العلمية وقادرين على الإفادة منها في مواكبة قضايا العصر ومستجداته، وتشجيع الأبحاث والمبادرات في استخراج المتون ودراستها.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
06:35 PM

جائزة "صالح المحيسن للمتون العلمية" تحتفل بالفائزين في دورتها الرابعة

مساء غد الأحد.. برعاية رئيس الجامعة الإسلامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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تحتفل جائزة "متون" "عن بُعد"، مساء غد الأحد، بتوزيع جوائز دورتها الرابعة، برعاية رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود.

واستفاد خلال الدورات الأربع، قرابة 8741 طالبًا وباحثًا، يمثلون 112 جنسية حول العالم، شاركوا في أكثر من 15 فنًّا وتخصصًا، وُزّع عليهم فيها 21600 مـتـن علمي.

جاء ذلك من خلال فروع الجائزة الثلاثة، أولها: "إتقان المتون، وغرس ثقافة حفظها وإتقانها"، وشارك فيه أكثر من 4412 طالبًا، أتقنوا 397080 حديثًا، و864752 بيتًا شعريًّا، و2417 من الأسانيد العلمية؛ حيث وصل عدد الصفحات المحفوظة 233836 صفحة.

وثاني الفروع: تأصيل المتون بالإبداع في عرض معانيها وشرحها بطرق عصرية مبتكرة ومتنوعة؛ حيث بلغ عدد المتون المشروحة 17 متنًا في فنون عدة، كـ"الحديث، والعقيدة، والفقه على المذاهب الأربعة، والأدب، واللغة".

جاءت في 2537 صفحة، وكان عدد الأحاديث المشروحة فيها 846 حديثًا؛ فيما وصل عدد الأبيات الشعرية المشروحة إلى 7311 بيتًا، قدّمها 20 شارحًا في 840 ساعة، ومن خلال 13159 شريحة، وقد أفاد منها 3990 طالبًا.

أما ثالث فروع الجائزة: فـمختص بتحفيز الباحثين على إثراء متون العلم في الدراسات، وقد أتت في مسارين: أحدهما التحقيق العلمي، والآخر الإبداع في التأليف واستثمار التقنية في خدمة المتون.

وقد شارك في هذا الفرع ما يزيد على 339 باحثًا ومبدعًا من دول مختلفة، واختارت منها لجنة التحكيم المختصة بعد التدقيق والفرز 9 أبحاث، وتمت طباعة بعضها ونشرها، وتسويقها.

ويضاف للنشاط العلمي لجائزة متون، أنشطة أخرى ومبادرات مجتمعية، ومنها: "المشاركة في الفعاليات المختلفة الثقافية كمعرض الجامعة الإسلامية للكتاب، وكذا إطلاق المبادرات العلمية المجتمعية كمسابقة أشبال المدينة التي شارك فيها 458 شبلًا، ومتجر الجائزة الإلكتروني الذي يساهم في تحقيق رسالتها النبيلة، ويخدم المستفيدين منها".

وكانت انطلاقة جائزة الشيخ صالح المحيسن العالمية للمتون العلمية ودراساتها "متون" العام 1435هـ، في صورة مسابقة لطلاب الجامعة الإسلامية؛ لكنها في العام 1438هـ، أصبحت أول جائزة عالمية متخصصة في المتون العلمية، تسعى إلى العناية بالمتون العلمية وتطبيقاتها، والبحث عن الإبداع فيها، واستثمار التقنية في حفظها ودراستها، وكذا صناعة علماء مؤهلين مـلـمـين بالأصول العلمية وقادرين على الإفادة منها في مواكبة قضايا العصر ومستجداته، وتشجيع الأبحاث والمبادرات في استخراج المتون ودراستها.

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