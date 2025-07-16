النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التنمية الاجتماعية": ننسق مع الجهات المختصة في قضية استغلال طفلة في قنوات التواصل

‫ أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تنسق مع الجهات المختصة لإحالة ما رصد من استغلال لطفلة في قنوات التواصل الاجتماعي، بما يخالف نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية وسيتم اتخاذ اللازم.

وكان الطفلة قد نشرت عبر حسابها في سناب شات أعلانات لا تناسب عمرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التنمية الاجتماعية": ننسق مع الجهات المختصة في قضية استغلال طفلة في قنوات التواصل
سبق

‫ أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تنسق مع الجهات المختصة لإحالة ما رصد من استغلال لطفلة في قنوات التواصل الاجتماعي، بما يخالف نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية وسيتم اتخاذ اللازم.

وكان الطفلة قد نشرت عبر حسابها في سناب شات أعلانات لا تناسب عمرها.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
07:11 PM

"التنمية الاجتماعية": ننسق مع الجهات المختصة في قضية استغلال طفلة في قنوات التواصل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
2,698

‫ أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تنسق مع الجهات المختصة لإحالة ما رصد من استغلال لطفلة في قنوات التواصل الاجتماعي، بما يخالف نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية وسيتم اتخاذ اللازم.

وكان الطفلة قد نشرت عبر حسابها في سناب شات أعلانات لا تناسب عمرها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,240
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,916
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,090

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة