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"أم الدوم" تُفعّل مبادرة "بِرًّا بمكة" لمساعدة المحتاجين والمتضررين من كورونا

استجابةً لتوجيهات أمير المنطقة.. والتقديم عبر موقع الجمعية الإلكتروني

أعلنت جمعية البر الخيرية بأم الدوم؛ عن بدء استقبال الطلبات من المتأثرين في مواجهةِ الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا، وذلك عن طريق التقدّم بذلك عبر منصتها الإلكترونية.

وفي التفاصيل: أوضحت الجمعية أن المبادرة تأتي استجابة للتوجيهات التي صدرت من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بإطلاق مبادرة "بِرًّا بمكة" لدعم المحتاجين وأصحاب الأعمال المتأثرة خلال فترة منع التجول.

وأضافت: تشمل المبادرة الفئات المستهدَفة، من الأسر غير المقتدِرة مادياً، وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، صالح سعد العتيبي، على حرصهم على دعم المتأثرين، ومد يد العون لهم لمساعدة الأشخاص الذين يعتمد دخلهم على الأعمال الحرة أو الأجر اليومي المحدود، والذي كان سبباً في توقف دخلهم؛ بسبب الإجراءات الوقائية المُتخذة للسيطرة على الوباء.

وأشار "العتيبي" إلى جاهزية العمل لتلبية احتياج الأسر من العيش، خاصةً في هذا الظرف الاستثنائي الذي يتطلب التعاون لتجاوز هذه المرحلة، وعن كون طلبات التقدّم بالمساعدة تتم من خلال الموقع:‏ ‪https://jmihdom.sa

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أم الدوم" تُفعّل مبادرة "بِرًّا بمكة" لمساعدة المحتاجين والمتضررين من كورونا
سبق

أعلنت جمعية البر الخيرية بأم الدوم؛ عن بدء استقبال الطلبات من المتأثرين في مواجهةِ الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا، وذلك عن طريق التقدّم بذلك عبر منصتها الإلكترونية.

وفي التفاصيل: أوضحت الجمعية أن المبادرة تأتي استجابة للتوجيهات التي صدرت من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بإطلاق مبادرة "بِرًّا بمكة" لدعم المحتاجين وأصحاب الأعمال المتأثرة خلال فترة منع التجول.

وأضافت: تشمل المبادرة الفئات المستهدَفة، من الأسر غير المقتدِرة مادياً، وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، صالح سعد العتيبي، على حرصهم على دعم المتأثرين، ومد يد العون لهم لمساعدة الأشخاص الذين يعتمد دخلهم على الأعمال الحرة أو الأجر اليومي المحدود، والذي كان سبباً في توقف دخلهم؛ بسبب الإجراءات الوقائية المُتخذة للسيطرة على الوباء.

وأشار "العتيبي" إلى جاهزية العمل لتلبية احتياج الأسر من العيش، خاصةً في هذا الظرف الاستثنائي الذي يتطلب التعاون لتجاوز هذه المرحلة، وعن كون طلبات التقدّم بالمساعدة تتم من خلال الموقع:‏ ‪https://jmihdom.sa

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
09:38 PM

"أم الدوم" تُفعّل مبادرة "بِرًّا بمكة" لمساعدة المحتاجين والمتضررين من كورونا

استجابةً لتوجيهات أمير المنطقة.. والتقديم عبر موقع الجمعية الإلكتروني

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عمر السبيعي - الرياض
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أعلنت جمعية البر الخيرية بأم الدوم؛ عن بدء استقبال الطلبات من المتأثرين في مواجهةِ الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا، وذلك عن طريق التقدّم بذلك عبر منصتها الإلكترونية.

وفي التفاصيل: أوضحت الجمعية أن المبادرة تأتي استجابة للتوجيهات التي صدرت من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بإطلاق مبادرة "بِرًّا بمكة" لدعم المحتاجين وأصحاب الأعمال المتأثرة خلال فترة منع التجول.

وأضافت: تشمل المبادرة الفئات المستهدَفة، من الأسر غير المقتدِرة مادياً، وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، صالح سعد العتيبي، على حرصهم على دعم المتأثرين، ومد يد العون لهم لمساعدة الأشخاص الذين يعتمد دخلهم على الأعمال الحرة أو الأجر اليومي المحدود، والذي كان سبباً في توقف دخلهم؛ بسبب الإجراءات الوقائية المُتخذة للسيطرة على الوباء.

وأشار "العتيبي" إلى جاهزية العمل لتلبية احتياج الأسر من العيش، خاصةً في هذا الظرف الاستثنائي الذي يتطلب التعاون لتجاوز هذه المرحلة، وعن كون طلبات التقدّم بالمساعدة تتم من خلال الموقع:‏ ‪https://jmihdom.sa

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