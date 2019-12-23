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"هيئة الرياض" تنظّم برامج توعوية ووقائية بإصلاحية سجن النساء بالملز

تطرقت لدور المرأة المسلمة في بناء الأسرة والمجتمع وحفظ الأمن

أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، برنامجاً توعوياً في إصلاحية سجن النساء بالملز.

وتضمن البرنامج محاضرات وكلمات توعوية على النزيلات من خلال الدائرة المغلقة والتي تطرقت لأهمية التوحيد والتوكل على الله وأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المرأة المسلمة في بناء الأسرة والمجتمع وحفظ الأمن.

وتم خلال البرنامج الإجابة عن أسئلة واستفسارات النزيلات وتوزيع مطبوعات الرئاسة عليهن وعلى منسوبي السجن.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سجن النساء بالملز

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"هيئة الرياض" تنظّم برامج توعوية ووقائية بإصلاحية سجن النساء بالملز
سبق

أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، برنامجاً توعوياً في إصلاحية سجن النساء بالملز.

وتضمن البرنامج محاضرات وكلمات توعوية على النزيلات من خلال الدائرة المغلقة والتي تطرقت لأهمية التوحيد والتوكل على الله وأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المرأة المسلمة في بناء الأسرة والمجتمع وحفظ الأمن.

وتم خلال البرنامج الإجابة عن أسئلة واستفسارات النزيلات وتوزيع مطبوعات الرئاسة عليهن وعلى منسوبي السجن.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
01:50 PM

"هيئة الرياض" تنظّم برامج توعوية ووقائية بإصلاحية سجن النساء بالملز

تطرقت لدور المرأة المسلمة في بناء الأسرة والمجتمع وحفظ الأمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، برنامجاً توعوياً في إصلاحية سجن النساء بالملز.

وتضمن البرنامج محاضرات وكلمات توعوية على النزيلات من خلال الدائرة المغلقة والتي تطرقت لأهمية التوحيد والتوكل على الله وأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المرأة المسلمة في بناء الأسرة والمجتمع وحفظ الأمن.

وتم خلال البرنامج الإجابة عن أسئلة واستفسارات النزيلات وتوزيع مطبوعات الرئاسة عليهن وعلى منسوبي السجن.

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