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"سبل" تصدر طابعاً بريدياً بمناسبة الذكرى الرابعة لمشروع البحر الأحمر

بـ 6 صور فوتوغرافية تجسد أهمية المشروع على خارطة السياحة العالمية

أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل" طابعاً بريدياً من فئة "3 ريالات" بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لإطلاق مشروع البحر الأحمر.

ويأتي الطابع بست صور فوتوغرافية تجسد أهمية المشروع على خارطة السياحة العالمية، كونه المشروع السياحي المتجدد والأكثر طموحاً على مستوى العالم.

يذكر أن مؤسسة البريد السعودي "سبل" تصدر الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، وأيضًا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

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"سبل" تصدر طابعاً بريدياً بمناسبة الذكرى الرابعة لمشروع البحر الأحمر
سبق

أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل" طابعاً بريدياً من فئة "3 ريالات" بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لإطلاق مشروع البحر الأحمر.

ويأتي الطابع بست صور فوتوغرافية تجسد أهمية المشروع على خارطة السياحة العالمية، كونه المشروع السياحي المتجدد والأكثر طموحاً على مستوى العالم.

يذكر أن مؤسسة البريد السعودي "سبل" تصدر الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، وأيضًا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:33 PM

"سبل" تصدر طابعاً بريدياً بمناسبة الذكرى الرابعة لمشروع البحر الأحمر

بـ 6 صور فوتوغرافية تجسد أهمية المشروع على خارطة السياحة العالمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل" طابعاً بريدياً من فئة "3 ريالات" بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لإطلاق مشروع البحر الأحمر.

ويأتي الطابع بست صور فوتوغرافية تجسد أهمية المشروع على خارطة السياحة العالمية، كونه المشروع السياحي المتجدد والأكثر طموحاً على مستوى العالم.

يذكر أن مؤسسة البريد السعودي "سبل" تصدر الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستوى الدولي والإسلامي والعربي والخليجي، وأيضًا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

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