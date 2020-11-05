النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 450 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 474 خلال الـ24 ساعة الماضية

تقرير "كورونا" في المملكة.. 59317  فحصاً مخبرياً جديداً والنتيجة 450 إصابة

"الصحة": 59% من الإصابات الجديدة ذكور ونسبة الأطفال 11% وكبار السن 4%

كشف تقرير وزارة الصحة اليومي عن مستجدات كورونا في المملكة أنه تم إجراء (59317) فحصاً مخبرياً جديداً أسفر عن رصد (450) حالة مؤكدة جديدة لفيروس منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11% والبالغين 85%، وكبار السن 4%.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل (450) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (349386) حالة، من بينها (7829) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (763) حالة حرجة، كما تم تسجيل (474) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (336068) حالة وبلغ عدد الوفيات (5489) حالة، بإضافة (18) حالة وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعاً"


ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تقرير "كورونا" في المملكة.. 59317  فحصاً مخبرياً جديداً والنتيجة 450 إصابة
سبق

كشف تقرير وزارة الصحة اليومي عن مستجدات كورونا في المملكة أنه تم إجراء (59317) فحصاً مخبرياً جديداً أسفر عن رصد (450) حالة مؤكدة جديدة لفيروس منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11% والبالغين 85%، وكبار السن 4%.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل (450) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (349386) حالة، من بينها (7829) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (763) حالة حرجة، كما تم تسجيل (474) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (336068) حالة وبلغ عدد الوفيات (5489) حالة، بإضافة (18) حالة وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعاً"


ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
03:46 PM

تقرير "كورونا" في المملكة.. 59317  فحصاً مخبرياً جديداً والنتيجة 450 إصابة

"الصحة": 59% من الإصابات الجديدة ذكور ونسبة الأطفال 11% وكبار السن 4%

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,093

كشف تقرير وزارة الصحة اليومي عن مستجدات كورونا في المملكة أنه تم إجراء (59317) فحصاً مخبرياً جديداً أسفر عن رصد (450) حالة مؤكدة جديدة لفيروس منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11% والبالغين 85%، وكبار السن 4%.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس عن تسجيل (450) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (349386) حالة، من بينها (7829) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (763) حالة حرجة، كما تم تسجيل (474) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (336068) حالة وبلغ عدد الوفيات (5489) حالة، بإضافة (18) حالة وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعاً"


ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,553
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,884
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,949
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,033

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة