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عبدالله بن زايد: بصمات إيران واضحة على اعتداء ناقلات النفط الأربع في 12 مايو

قال: التحقيقات أشارت إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه

قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، إن بصمات إيران واضحة على اعتداء ناقلات النفط الأربع في 12 مايو.

وأضاف: التقنية التي تم استخدامها للهجوم على ناقلات النفط قُبالة سواحل الإمارات غير موجودة عند جماعات خارجة عن القانون؛ بل هذه عملية منضبطة تقوم بها دولة.

ووفق "سكاي نيوز"، تابع: التحقيقات التي جرت بشأن الهجمات على 4 ناقلات نفط تشير إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه.

وقال: نريد أن تكون تدفقات النفط من المنطقة آمنة وطبيعية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي، وعلى المجتمع الدولي أن يتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة.

وأضاف: علينا أن نعمل جميعاً لتجنيب المنطقة التصعيد، وإعطاء فرصة لصوت الحكمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبدالله بن زايد: بصمات إيران واضحة على اعتداء ناقلات النفط الأربع في 12 مايو
سبق

قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، إن بصمات إيران واضحة على اعتداء ناقلات النفط الأربع في 12 مايو.

وأضاف: التقنية التي تم استخدامها للهجوم على ناقلات النفط قُبالة سواحل الإمارات غير موجودة عند جماعات خارجة عن القانون؛ بل هذه عملية منضبطة تقوم بها دولة.

ووفق "سكاي نيوز"، تابع: التحقيقات التي جرت بشأن الهجمات على 4 ناقلات نفط تشير إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه.

وقال: نريد أن تكون تدفقات النفط من المنطقة آمنة وطبيعية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي، وعلى المجتمع الدولي أن يتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة.

وأضاف: علينا أن نعمل جميعاً لتجنيب المنطقة التصعيد، وإعطاء فرصة لصوت الحكمة.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
01:15 PM

عبدالله بن زايد: بصمات إيران واضحة على اعتداء ناقلات النفط الأربع في 12 مايو

قال: التحقيقات أشارت إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,040

قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، إن بصمات إيران واضحة على اعتداء ناقلات النفط الأربع في 12 مايو.

وأضاف: التقنية التي تم استخدامها للهجوم على ناقلات النفط قُبالة سواحل الإمارات غير موجودة عند جماعات خارجة عن القانون؛ بل هذه عملية منضبطة تقوم بها دولة.

ووفق "سكاي نيوز"، تابع: التحقيقات التي جرت بشأن الهجمات على 4 ناقلات نفط تشير إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه.

وقال: نريد أن تكون تدفقات النفط من المنطقة آمنة وطبيعية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي، وعلى المجتمع الدولي أن يتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة.

وأضاف: علينا أن نعمل جميعاً لتجنيب المنطقة التصعيد، وإعطاء فرصة لصوت الحكمة.

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