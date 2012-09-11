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أمير جازان بالنيابة يستقبل قائد قوات الطوارئ الخاصة

في مكتبه بالإمارة اليوم

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، قائد قوات الطوارئ الخاصة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

وأكد أمير جازان بالنيابة أن ما تنعم به هذه البلاد العزيزة من أمن واستقرار وأبنائها المواطنين من حياة كريمة وآمنة ومطمئنة هي بفضل الله تعالى أولاً ثم بتوجيهات ودعم ورعاية القيادة الرشيدة وما وفرته من إمكانات مادية وبشرية، وكذلك بجهود الرجال المخلصين من أبناء الوطن منسوبي جميع القطاعات العسكرية كل في موقعه، مثنياً سموه على جهود الجميع وإخلاصهم في أداء عملهم والمهام المناط بهم بكل اقتدار.

من جهته، أعرب اللواء "العمري" عن سعادته بزيارة المنطقة وتفقد مختلف القطاعات التابعة لقوات الطوارئ الخاصة، مبرزاً المهام المناطة بقوات الطوارئ الخاصة ما يتوافر لديها من إمكانات وطاقات أسهمت في رفع مستوى أداء القوات في تأدية المهام المناطة بها على الوجه المطلوب خدمة الدين والوطن بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.

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أمير جازان بالنيابة يستقبل قائد قوات الطوارئ الخاصة
سبق

استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، قائد قوات الطوارئ الخاصة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

وأكد أمير جازان بالنيابة أن ما تنعم به هذه البلاد العزيزة من أمن واستقرار وأبنائها المواطنين من حياة كريمة وآمنة ومطمئنة هي بفضل الله تعالى أولاً ثم بتوجيهات ودعم ورعاية القيادة الرشيدة وما وفرته من إمكانات مادية وبشرية، وكذلك بجهود الرجال المخلصين من أبناء الوطن منسوبي جميع القطاعات العسكرية كل في موقعه، مثنياً سموه على جهود الجميع وإخلاصهم في أداء عملهم والمهام المناط بهم بكل اقتدار.

من جهته، أعرب اللواء "العمري" عن سعادته بزيارة المنطقة وتفقد مختلف القطاعات التابعة لقوات الطوارئ الخاصة، مبرزاً المهام المناطة بقوات الطوارئ الخاصة ما يتوافر لديها من إمكانات وطاقات أسهمت في رفع مستوى أداء القوات في تأدية المهام المناطة بها على الوجه المطلوب خدمة الدين والوطن بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
04:41 PM

أمير جازان بالنيابة يستقبل قائد قوات الطوارئ الخاصة

في مكتبه بالإمارة اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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استقبل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، قائد قوات الطوارئ الخاصة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.

وأكد أمير جازان بالنيابة أن ما تنعم به هذه البلاد العزيزة من أمن واستقرار وأبنائها المواطنين من حياة كريمة وآمنة ومطمئنة هي بفضل الله تعالى أولاً ثم بتوجيهات ودعم ورعاية القيادة الرشيدة وما وفرته من إمكانات مادية وبشرية، وكذلك بجهود الرجال المخلصين من أبناء الوطن منسوبي جميع القطاعات العسكرية كل في موقعه، مثنياً سموه على جهود الجميع وإخلاصهم في أداء عملهم والمهام المناط بهم بكل اقتدار.

من جهته، أعرب اللواء "العمري" عن سعادته بزيارة المنطقة وتفقد مختلف القطاعات التابعة لقوات الطوارئ الخاصة، مبرزاً المهام المناطة بقوات الطوارئ الخاصة ما يتوافر لديها من إمكانات وطاقات أسهمت في رفع مستوى أداء القوات في تأدية المهام المناطة بها على الوجه المطلوب خدمة الدين والوطن بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.

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