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وفاة طفل وإصابة 4 من مرافقيه بحادث مروري بـ "حجرة الباحة"

تم التعامل إسعافيًا مع المصابين بالموقع ونقلوا لمستشفى أضم

تسبب حادث مروري في وفاة طفل وإصابة 4 من مرافقيه في حجرة الباحة مساء اليوم، فيما تم التعامل مع المصابين إسعافيًا بالموقع ونقلوا من قِبل فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى أضم العام.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 18:39 مساء اليوم الجمعة عن حادث تصادم في محافظة الحجرة، مضيفًا "تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود أربع إصابات بالموقع إصابتين متوسطتين وإصابتين بسيطتين .

واختتم قائلاً: تم التعامل مع الإصابات إسعافيًا بالموقع ونقلت من قِبل فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى أضم العام وكانت الإصابة الخامسة متوفى بالموقع لطفل.

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وفاة طفل وإصابة 4 من مرافقيه بحادث مروري بـ "حجرة الباحة"
سبق

تسبب حادث مروري في وفاة طفل وإصابة 4 من مرافقيه في حجرة الباحة مساء اليوم، فيما تم التعامل مع المصابين إسعافيًا بالموقع ونقلوا من قِبل فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى أضم العام.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 18:39 مساء اليوم الجمعة عن حادث تصادم في محافظة الحجرة، مضيفًا "تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود أربع إصابات بالموقع إصابتين متوسطتين وإصابتين بسيطتين .

واختتم قائلاً: تم التعامل مع الإصابات إسعافيًا بالموقع ونقلت من قِبل فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى أضم العام وكانت الإصابة الخامسة متوفى بالموقع لطفل.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
11:57 PM

وفاة طفل وإصابة 4 من مرافقيه بحادث مروري بـ "حجرة الباحة"

تم التعامل إسعافيًا مع المصابين بالموقع ونقلوا لمستشفى أضم

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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3,274

تسبب حادث مروري في وفاة طفل وإصابة 4 من مرافقيه في حجرة الباحة مساء اليوم، فيما تم التعامل مع المصابين إسعافيًا بالموقع ونقلوا من قِبل فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى أضم العام.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 18:39 مساء اليوم الجمعة عن حادث تصادم في محافظة الحجرة، مضيفًا "تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود أربع إصابات بالموقع إصابتين متوسطتين وإصابتين بسيطتين .

واختتم قائلاً: تم التعامل مع الإصابات إسعافيًا بالموقع ونقلت من قِبل فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى أضم العام وكانت الإصابة الخامسة متوفى بالموقع لطفل.

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