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إيداع الدفعة الـ "5" لشراء القمح المحلي من المزارعين

ممّن ورّدوا محصولهم وأقفلوا حساباتهم وليست عليهم مديونية

بدأت المؤسسة العامة للحبوب، بإيداع قيمة الدفعة الخامسة لشراء القمح المحلي من المزارعين المحليين الذين قاموا بتوريد محصولهم من القمح وأقفلوا حساباتهم واستكملوا إجراءاتهم لموسم "1440 / 1441هـ"، الذين لا توجد عليهم مديونيات لصندوق التنمية الزراعية أو صندوق التنمية العقارية.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز "50" هكتاراً، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية 700 ألف طن كل عام كحد أقصى.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ "12.059.45" ريالاً بحساباتهم البنكية، وذلك لـ52 مزارعاً.

ويصل ما تم إيداعه مبلغ "142.302.113.00" ريال لـ 517 مزارعاً بكمية (109.002.349) طناً، وسيتم إيداع الدفعات التالية، بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

المؤسسة العامة للحبوب إيداع القمح

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إيداع الدفعة الـ "5" لشراء القمح المحلي من المزارعين
سبق

بدأت المؤسسة العامة للحبوب، بإيداع قيمة الدفعة الخامسة لشراء القمح المحلي من المزارعين المحليين الذين قاموا بتوريد محصولهم من القمح وأقفلوا حساباتهم واستكملوا إجراءاتهم لموسم "1440 / 1441هـ"، الذين لا توجد عليهم مديونيات لصندوق التنمية الزراعية أو صندوق التنمية العقارية.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز "50" هكتاراً، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية 700 ألف طن كل عام كحد أقصى.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ "12.059.45" ريالاً بحساباتهم البنكية، وذلك لـ52 مزارعاً.

ويصل ما تم إيداعه مبلغ "142.302.113.00" ريال لـ 517 مزارعاً بكمية (109.002.349) طناً، وسيتم إيداع الدفعات التالية، بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
12:54 PM

إيداع الدفعة الـ "5" لشراء القمح المحلي من المزارعين

ممّن ورّدوا محصولهم وأقفلوا حساباتهم وليست عليهم مديونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت المؤسسة العامة للحبوب، بإيداع قيمة الدفعة الخامسة لشراء القمح المحلي من المزارعين المحليين الذين قاموا بتوريد محصولهم من القمح وأقفلوا حساباتهم واستكملوا إجراءاتهم لموسم "1440 / 1441هـ"، الذين لا توجد عليهم مديونيات لصندوق التنمية الزراعية أو صندوق التنمية العقارية.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز "50" هكتاراً، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية 700 ألف طن كل عام كحد أقصى.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ "12.059.45" ريالاً بحساباتهم البنكية، وذلك لـ52 مزارعاً.

ويصل ما تم إيداعه مبلغ "142.302.113.00" ريال لـ 517 مزارعاً بكمية (109.002.349) طناً، وسيتم إيداع الدفعات التالية، بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.

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