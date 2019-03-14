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تعليق الدراسة في موريتانيا وإجراءات لاحتواء فيروس "كورونا"

تم دعوة جميع المواطنين لتجنب التجمعات والفعاليات والأحداث

قررت موريتانيا تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية لمدة أسبوع، وذلك ضمن إجراءات وقائية من فيروس كورونا المستجد.

جاء القرار ضمن إجراءات اتخذتها لجنة وزارية مكلفة بمتابعة فيروس كورونا عقب اكتشاف أول إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد تعود لمواطن أسترالي يعمل في شركة خاصة.

كما قررت اللجنة التي يرأسها الوزير الأول الموريتاني إسماعيل بده الشيخ سيديا إخضاع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يومًا، وتقليص عدد نقاط العبور الحدودية وتعزيز نظام المراقبة الصحية فيها، ودعوة جميع المواطنين لتجنب التجمعات والفعاليات والأحداث.

موريتانيا تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد

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تعليق الدراسة في موريتانيا وإجراءات لاحتواء فيروس "كورونا"
سبق

قررت موريتانيا تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية لمدة أسبوع، وذلك ضمن إجراءات وقائية من فيروس كورونا المستجد.

جاء القرار ضمن إجراءات اتخذتها لجنة وزارية مكلفة بمتابعة فيروس كورونا عقب اكتشاف أول إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد تعود لمواطن أسترالي يعمل في شركة خاصة.

كما قررت اللجنة التي يرأسها الوزير الأول الموريتاني إسماعيل بده الشيخ سيديا إخضاع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يومًا، وتقليص عدد نقاط العبور الحدودية وتعزيز نظام المراقبة الصحية فيها، ودعوة جميع المواطنين لتجنب التجمعات والفعاليات والأحداث.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
07:26 PM
اخر تعديل
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
08:34 PM

تعليق الدراسة في موريتانيا وإجراءات لاحتواء فيروس "كورونا"

تم دعوة جميع المواطنين لتجنب التجمعات والفعاليات والأحداث

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نواكشوط
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قررت موريتانيا تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية لمدة أسبوع، وذلك ضمن إجراءات وقائية من فيروس كورونا المستجد.

جاء القرار ضمن إجراءات اتخذتها لجنة وزارية مكلفة بمتابعة فيروس كورونا عقب اكتشاف أول إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد تعود لمواطن أسترالي يعمل في شركة خاصة.

كما قررت اللجنة التي يرأسها الوزير الأول الموريتاني إسماعيل بده الشيخ سيديا إخضاع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يومًا، وتقليص عدد نقاط العبور الحدودية وتعزيز نظام المراقبة الصحية فيها، ودعوة جميع المواطنين لتجنب التجمعات والفعاليات والأحداث.

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