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"الصحة" تنجح في تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح الرعاية الصحية الأولية.. تعرَّف على برامجها وإنجازاتها

نسبة الرضا ارتفعت إلى 73% قبل حلول 2020

نجحت "الصحة" في تنفيذ نِسَب عالية من خارطة الطريق لإصلاح الرعاية الصحية الأولية 2016-2020 التي اعتمدتها وبدأت في تنفيذها عام 2016م.

واشتملت الخارطة على ٤ أهداف رئيسية، هي: الوصول لأعلى مستويات التطوير للرعاية الصحية الأولية خلال السنوات العشر المقبلة التي تلبي تطلعات الشعب السعودي، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة لخدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية ذات الجودة، إضافة إلى هدف تحسين أداء القوى العاملة الصحية وتوافرهم وتحفيزهم من أجل تحسين الرعاية الصحية الأولية، وهدف تعزيز الحوكمة والقيادة في نظام الرعاية الصحية الأولية.

وتتضمن الخارطة ٢٤ مبادرة، منها تطبيق نظام موعد ومكافحة التدخين والوصفات الإلكترونية ومبادرات الصحة المدرسية، وتعزيز منهج طب الأسرة ونظام المعلومات الصحي الإلكتروني وبرامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي والقولون، وتطوير أداء مديري المراكز الصحية، وتطوير قيادات الصحة العامة، وغيرها من المبادرات.

الوزارة منذ بدء العمل في المبادرات كثفت عمليات متابعة مؤشرات الأداء، وتقارير المتسوق السري ، واعتمدت القرارات الصارمة الصادرة من إدارات المتابعة فيما يخص الملاحظات والمخالفات.

وفي السياق نفسه، استخدمت الوزارة جميع وسائل التحفيز المعنوي لتكريم المميزين العاملين في مراكز الرعاية الصحية.

ومن أهم التحديات التي تواجه الرعاية الأولية التوزيع الجغرافي للمراكز، وضعف الانضباط ببعض مراكزها، والصيانة الدورية للمباني.. ونجحت الوزارة في التغلب على بعض هذه التحديات، وتعمل على تلافيها بشكل كامل.

الوزارة دعت كل المراجعين لتقييم الخدمة عن طريق رسائل sms، فيما وضعت الوزارة هدف الوصول إلى رضا المراجع بنسبة 80 % لعام 2020، ووصلت في آخر تقييم إلى 73 % من مؤسسات خارجية (برس جيني).

ونجحت الوزارة منذ بداية تنفيذ المبادرات عام 2016 حتى منتصف العام الجاري 2019 في تنفيذ العديد من الأنشطة، وتحقيق الإنجازات رغم التحديات التي واجهتها.

ومن أبرز النجاحات استفادة أكثر من مليون طالب من مبادرة خفض معدلات السمنة عبر برنامج رشاقة، وتقديم الفحص الاستكشافي لأكثر من 788 ألف طالب وطالبة، وفحص أكثر من 8 آلاف حالة ضمن برنامج الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم، وتدريب 976 مديرًا ومديرة مركز صحي ضمن برنامج تأهيل وتطوير مديري المراكز الصحية، واستقبال أكثر من 60 ألف مراجع بالعيادات المتنقلة التي قامت بتغطية 83 % من المناطق النائية ضمن جولاتها.

وعززت الصحة منهج طب الأسرة في المراكز الصحية عبر افتتاح 975 عيادة. وسهلت الصحة عملية حجز المواعيد في المراكز الصحية عبر خدمة موعد عن طريق التطبيق في الهواتف الذكية أو الاتصال على الرقم 937. وتم حجز أكثر من 17 مليون موعد عن طريق الخدمة. وقدمت الصحة حتى منتصف عام ٢٠١٩ أكثر من نصف مليون وصفة إلكترونية عبر الخدمة التي فُعّلت في 386 مركزًا.

وتقدم الصحة الاستشارات الإلكترونية عبر هاتف 937، وتتلقى أكثر من 6 آلاف اتصال يومي، إضافة لعدد من الأنشطة والإنجازات التي تقدمها الصحة ضمن خارطة طريق إصلاح الرعاية الصحية الأولية.

https://drive.google.com/open?id=1I1YPSIpThMxJ1mnLwoMmEciFLMVrmWqZ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تنجح في تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح الرعاية الصحية الأولية.. تعرَّف على برامجها وإنجازاتها
سبق

نجحت "الصحة" في تنفيذ نِسَب عالية من خارطة الطريق لإصلاح الرعاية الصحية الأولية 2016-2020 التي اعتمدتها وبدأت في تنفيذها عام 2016م.

واشتملت الخارطة على ٤ أهداف رئيسية، هي: الوصول لأعلى مستويات التطوير للرعاية الصحية الأولية خلال السنوات العشر المقبلة التي تلبي تطلعات الشعب السعودي، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة لخدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية ذات الجودة، إضافة إلى هدف تحسين أداء القوى العاملة الصحية وتوافرهم وتحفيزهم من أجل تحسين الرعاية الصحية الأولية، وهدف تعزيز الحوكمة والقيادة في نظام الرعاية الصحية الأولية.

وتتضمن الخارطة ٢٤ مبادرة، منها تطبيق نظام موعد ومكافحة التدخين والوصفات الإلكترونية ومبادرات الصحة المدرسية، وتعزيز منهج طب الأسرة ونظام المعلومات الصحي الإلكتروني وبرامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي والقولون، وتطوير أداء مديري المراكز الصحية، وتطوير قيادات الصحة العامة، وغيرها من المبادرات.

الوزارة منذ بدء العمل في المبادرات كثفت عمليات متابعة مؤشرات الأداء، وتقارير المتسوق السري ، واعتمدت القرارات الصارمة الصادرة من إدارات المتابعة فيما يخص الملاحظات والمخالفات.

وفي السياق نفسه، استخدمت الوزارة جميع وسائل التحفيز المعنوي لتكريم المميزين العاملين في مراكز الرعاية الصحية.

ومن أهم التحديات التي تواجه الرعاية الأولية التوزيع الجغرافي للمراكز، وضعف الانضباط ببعض مراكزها، والصيانة الدورية للمباني.. ونجحت الوزارة في التغلب على بعض هذه التحديات، وتعمل على تلافيها بشكل كامل.

الوزارة دعت كل المراجعين لتقييم الخدمة عن طريق رسائل sms، فيما وضعت الوزارة هدف الوصول إلى رضا المراجع بنسبة 80 % لعام 2020، ووصلت في آخر تقييم إلى 73 % من مؤسسات خارجية (برس جيني).

ونجحت الوزارة منذ بداية تنفيذ المبادرات عام 2016 حتى منتصف العام الجاري 2019 في تنفيذ العديد من الأنشطة، وتحقيق الإنجازات رغم التحديات التي واجهتها.

ومن أبرز النجاحات استفادة أكثر من مليون طالب من مبادرة خفض معدلات السمنة عبر برنامج رشاقة، وتقديم الفحص الاستكشافي لأكثر من 788 ألف طالب وطالبة، وفحص أكثر من 8 آلاف حالة ضمن برنامج الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم، وتدريب 976 مديرًا ومديرة مركز صحي ضمن برنامج تأهيل وتطوير مديري المراكز الصحية، واستقبال أكثر من 60 ألف مراجع بالعيادات المتنقلة التي قامت بتغطية 83 % من المناطق النائية ضمن جولاتها.

وعززت الصحة منهج طب الأسرة في المراكز الصحية عبر افتتاح 975 عيادة. وسهلت الصحة عملية حجز المواعيد في المراكز الصحية عبر خدمة موعد عن طريق التطبيق في الهواتف الذكية أو الاتصال على الرقم 937. وتم حجز أكثر من 17 مليون موعد عن طريق الخدمة. وقدمت الصحة حتى منتصف عام ٢٠١٩ أكثر من نصف مليون وصفة إلكترونية عبر الخدمة التي فُعّلت في 386 مركزًا.

وتقدم الصحة الاستشارات الإلكترونية عبر هاتف 937، وتتلقى أكثر من 6 آلاف اتصال يومي، إضافة لعدد من الأنشطة والإنجازات التي تقدمها الصحة ضمن خارطة طريق إصلاح الرعاية الصحية الأولية.

https://drive.google.com/open?id=1I1YPSIpThMxJ1mnLwoMmEciFLMVrmWqZ

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
10:00 PM

"الصحة" تنجح في تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح الرعاية الصحية الأولية.. تعرَّف على برامجها وإنجازاتها

نسبة الرضا ارتفعت إلى 73% قبل حلول 2020

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عبدالله البرقاوي - الرياض
5
4,044

نجحت "الصحة" في تنفيذ نِسَب عالية من خارطة الطريق لإصلاح الرعاية الصحية الأولية 2016-2020 التي اعتمدتها وبدأت في تنفيذها عام 2016م.

واشتملت الخارطة على ٤ أهداف رئيسية، هي: الوصول لأعلى مستويات التطوير للرعاية الصحية الأولية خلال السنوات العشر المقبلة التي تلبي تطلعات الشعب السعودي، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة لخدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية ذات الجودة، إضافة إلى هدف تحسين أداء القوى العاملة الصحية وتوافرهم وتحفيزهم من أجل تحسين الرعاية الصحية الأولية، وهدف تعزيز الحوكمة والقيادة في نظام الرعاية الصحية الأولية.

وتتضمن الخارطة ٢٤ مبادرة، منها تطبيق نظام موعد ومكافحة التدخين والوصفات الإلكترونية ومبادرات الصحة المدرسية، وتعزيز منهج طب الأسرة ونظام المعلومات الصحي الإلكتروني وبرامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي والقولون، وتطوير أداء مديري المراكز الصحية، وتطوير قيادات الصحة العامة، وغيرها من المبادرات.

الوزارة منذ بدء العمل في المبادرات كثفت عمليات متابعة مؤشرات الأداء، وتقارير المتسوق السري ، واعتمدت القرارات الصارمة الصادرة من إدارات المتابعة فيما يخص الملاحظات والمخالفات.

وفي السياق نفسه، استخدمت الوزارة جميع وسائل التحفيز المعنوي لتكريم المميزين العاملين في مراكز الرعاية الصحية.

ومن أهم التحديات التي تواجه الرعاية الأولية التوزيع الجغرافي للمراكز، وضعف الانضباط ببعض مراكزها، والصيانة الدورية للمباني.. ونجحت الوزارة في التغلب على بعض هذه التحديات، وتعمل على تلافيها بشكل كامل.

الوزارة دعت كل المراجعين لتقييم الخدمة عن طريق رسائل sms، فيما وضعت الوزارة هدف الوصول إلى رضا المراجع بنسبة 80 % لعام 2020، ووصلت في آخر تقييم إلى 73 % من مؤسسات خارجية (برس جيني).

ونجحت الوزارة منذ بداية تنفيذ المبادرات عام 2016 حتى منتصف العام الجاري 2019 في تنفيذ العديد من الأنشطة، وتحقيق الإنجازات رغم التحديات التي واجهتها.

ومن أبرز النجاحات استفادة أكثر من مليون طالب من مبادرة خفض معدلات السمنة عبر برنامج رشاقة، وتقديم الفحص الاستكشافي لأكثر من 788 ألف طالب وطالبة، وفحص أكثر من 8 آلاف حالة ضمن برنامج الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم، وتدريب 976 مديرًا ومديرة مركز صحي ضمن برنامج تأهيل وتطوير مديري المراكز الصحية، واستقبال أكثر من 60 ألف مراجع بالعيادات المتنقلة التي قامت بتغطية 83 % من المناطق النائية ضمن جولاتها.

وعززت الصحة منهج طب الأسرة في المراكز الصحية عبر افتتاح 975 عيادة. وسهلت الصحة عملية حجز المواعيد في المراكز الصحية عبر خدمة موعد عن طريق التطبيق في الهواتف الذكية أو الاتصال على الرقم 937. وتم حجز أكثر من 17 مليون موعد عن طريق الخدمة. وقدمت الصحة حتى منتصف عام ٢٠١٩ أكثر من نصف مليون وصفة إلكترونية عبر الخدمة التي فُعّلت في 386 مركزًا.

وتقدم الصحة الاستشارات الإلكترونية عبر هاتف 937، وتتلقى أكثر من 6 آلاف اتصال يومي، إضافة لعدد من الأنشطة والإنجازات التي تقدمها الصحة ضمن خارطة طريق إصلاح الرعاية الصحية الأولية.

https://drive.google.com/open?id=1I1YPSIpThMxJ1mnLwoMmEciFLMVrmWqZ

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