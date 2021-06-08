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"غوث": العثور على مفقود مركز الحفنة متوفى

الفريق كان قد بدأ عمليات البحث في وقت سابق اليوم

كشف فريق "غوث" للإنقاذ، اليوم، أنه تمّ العثور على مفقود مركز الحفنة متوفى -رحمه الله- موضحاً أنه تم (العثور عليه من خارج الفريق).

وكان فريق غوث قد قال أمس، إن عمليات الفريق تلقت بلاغاً عن مفقود في ضواحي مركز الحفنة- شمال شرقي مدينة الرياض، وعلى الفور انطلق فريق غوث للبحث عنه.

وفي وقتٍ لاحقٍ، صباح اليوم، بدأ البحث الجوي والبري من فريق غوث، وتم العثور على سيارة المفقود والتوجّه إليها للبحث في نطاقها، وذلك قبل أن يتم الإعلان عن العثور عليه متوفى- رحمه الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غوث": العثور على مفقود مركز الحفنة متوفى
سبق

كشف فريق "غوث" للإنقاذ، اليوم، أنه تمّ العثور على مفقود مركز الحفنة متوفى -رحمه الله- موضحاً أنه تم (العثور عليه من خارج الفريق).

وكان فريق غوث قد قال أمس، إن عمليات الفريق تلقت بلاغاً عن مفقود في ضواحي مركز الحفنة- شمال شرقي مدينة الرياض، وعلى الفور انطلق فريق غوث للبحث عنه.

وفي وقتٍ لاحقٍ، صباح اليوم، بدأ البحث الجوي والبري من فريق غوث، وتم العثور على سيارة المفقود والتوجّه إليها للبحث في نطاقها، وذلك قبل أن يتم الإعلان عن العثور عليه متوفى- رحمه الله.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
11:38 AM

"غوث": العثور على مفقود مركز الحفنة متوفى

الفريق كان قد بدأ عمليات البحث في وقت سابق اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف فريق "غوث" للإنقاذ، اليوم، أنه تمّ العثور على مفقود مركز الحفنة متوفى -رحمه الله- موضحاً أنه تم (العثور عليه من خارج الفريق).

وكان فريق غوث قد قال أمس، إن عمليات الفريق تلقت بلاغاً عن مفقود في ضواحي مركز الحفنة- شمال شرقي مدينة الرياض، وعلى الفور انطلق فريق غوث للبحث عنه.

وفي وقتٍ لاحقٍ، صباح اليوم، بدأ البحث الجوي والبري من فريق غوث، وتم العثور على سيارة المفقود والتوجّه إليها للبحث في نطاقها، وذلك قبل أن يتم الإعلان عن العثور عليه متوفى- رحمه الله.

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