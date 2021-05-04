أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقداً لصيانة الشوارع بالمناطق الجبلية بمكة المكرمة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال المقاولات العامة، بقيمة إجمالية بلغت 8.634.890 ريالاً، ولمدة 36 شهراً ميلادياً، وذلك بعد أن تم طرح عملية الصيانة في منافسة عامة. ويأتي العقد ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة لرفع كفاءة الشوارع والطرق بالمناطق الجبلية، وتطويرها وفق أحدث الوسائل الحديثة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للطرق لضمان الاستفادة منها بالشكل المطلوب، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.

أمانة مكة تخصص 8.6 ملايين ريال لصيانة الشوارع الجبلية عبدالرزاق البجالي سبق 2021-05-04 أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقداً لصيانة الشوارع بالمناطق الجبلية بمكة المكرمة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال المقاولات العامة، بقيمة إجمالية بلغت 8.634.890 ريالاً، ولمدة 36 شهراً ميلادياً، وذلك بعد أن تم طرح عملية الصيانة في منافسة عامة.



ويأتي العقد ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة لرفع كفاءة الشوارع والطرق بالمناطق الجبلية، وتطويرها وفق أحدث الوسائل الحديثة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للطرق لضمان الاستفادة منها بالشكل المطلوب، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442 04:04 PM

أمانة مكة تخصص 8.6 ملايين ريال لصيانة الشوارع الجبلية أبرمت عقدًا مع شركة وطنية بعد طرح العملية في منافسة عامة





A A A





7 مشاركة

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقداً لصيانة الشوارع بالمناطق الجبلية بمكة المكرمة مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال المقاولات العامة، بقيمة إجمالية بلغت 8.634.890 ريالاً، ولمدة 36 شهراً ميلادياً، وذلك بعد أن تم طرح عملية الصيانة في منافسة عامة.



ويأتي العقد ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة لرفع كفاءة الشوارع والطرق بالمناطق الجبلية، وتطويرها وفق أحدث الوسائل الحديثة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للطرق لضمان الاستفادة منها بالشكل المطلوب، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.