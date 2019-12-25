النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكابتن "اللاحم" يحقِّق المركز الأول في رالي الشرقية لفئة  T1-N

على متن مركبة معدلة محليًّا بعد انقطاع عن الرياضة دام 4 أعوام

حقَّق سائق الراليات السعودي لفئة T1-N ، الكابتن عمر اللاحم، المركز الأول في رالي الشرقية على متن مركبة من نوع باترول معدلة محليًّا، وذلك بعد انقطاع عن رياضة السيارات دام قرابة أربعة أعوام لأسباب، منها قلة الرعاة، وقلة سباقات الراليات في السعودية. ومع دعم الهيئة العامة للرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لسائقي الراليات، وإقامة بطولة السعودية للراليات، عاد الكابتن اللاحم للمنافسة بقوة، وحصد المركز الأول متقدمًا على قرابة ٤٥ متسابقًا عدا المتسابقين المعدلة مركباتهم خارجيًّا.

جدير بالذكر أن للكابتن اللاحم مسيرة حافلة في عالم الراليات سابقًا، اعتاد من خلالها منصات التتويج على الصعيدَيْن المحلي والخارجي. كما أنه من عشاق المغامرات النادرة، مثل القفز الحر، والسفر من أجل الاستكشاف، وتنظيم الرحلات إلى القطب المتجمد الشمالي؛ إذ تمكن من إيصال أكبر قروب عربي سياحي إلى هناك.

سائق الراليات فئة T1-N عمر اللاحم رالي الشرقية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الكابتن "اللاحم" يحقِّق المركز الأول في رالي الشرقية لفئة  T1-N
سبق

حقَّق سائق الراليات السعودي لفئة T1-N ، الكابتن عمر اللاحم، المركز الأول في رالي الشرقية على متن مركبة من نوع باترول معدلة محليًّا، وذلك بعد انقطاع عن رياضة السيارات دام قرابة أربعة أعوام لأسباب، منها قلة الرعاة، وقلة سباقات الراليات في السعودية. ومع دعم الهيئة العامة للرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لسائقي الراليات، وإقامة بطولة السعودية للراليات، عاد الكابتن اللاحم للمنافسة بقوة، وحصد المركز الأول متقدمًا على قرابة ٤٥ متسابقًا عدا المتسابقين المعدلة مركباتهم خارجيًّا.

جدير بالذكر أن للكابتن اللاحم مسيرة حافلة في عالم الراليات سابقًا، اعتاد من خلالها منصات التتويج على الصعيدَيْن المحلي والخارجي. كما أنه من عشاق المغامرات النادرة، مثل القفز الحر، والسفر من أجل الاستكشاف، وتنظيم الرحلات إلى القطب المتجمد الشمالي؛ إذ تمكن من إيصال أكبر قروب عربي سياحي إلى هناك.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
11:02 PM

الكابتن "اللاحم" يحقِّق المركز الأول في رالي الشرقية لفئة  T1-N

على متن مركبة معدلة محليًّا بعد انقطاع عن الرياضة دام 4 أعوام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
82

حقَّق سائق الراليات السعودي لفئة T1-N ، الكابتن عمر اللاحم، المركز الأول في رالي الشرقية على متن مركبة من نوع باترول معدلة محليًّا، وذلك بعد انقطاع عن رياضة السيارات دام قرابة أربعة أعوام لأسباب، منها قلة الرعاة، وقلة سباقات الراليات في السعودية. ومع دعم الهيئة العامة للرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لسائقي الراليات، وإقامة بطولة السعودية للراليات، عاد الكابتن اللاحم للمنافسة بقوة، وحصد المركز الأول متقدمًا على قرابة ٤٥ متسابقًا عدا المتسابقين المعدلة مركباتهم خارجيًّا.

جدير بالذكر أن للكابتن اللاحم مسيرة حافلة في عالم الراليات سابقًا، اعتاد من خلالها منصات التتويج على الصعيدَيْن المحلي والخارجي. كما أنه من عشاق المغامرات النادرة، مثل القفز الحر، والسفر من أجل الاستكشاف، وتنظيم الرحلات إلى القطب المتجمد الشمالي؛ إذ تمكن من إيصال أكبر قروب عربي سياحي إلى هناك.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,817
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,486
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,853
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,367

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة