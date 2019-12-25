الكابتن "اللاحم" يحقِّق المركز الأول في رالي الشرقية لفئة T1-N

على متن مركبة معدلة محليًّا بعد انقطاع عن الرياضة دام 4 أعوام

حقَّق سائق الراليات السعودي لفئة T1-N ، الكابتن عمر اللاحم، المركز الأول في رالي الشرقية على متن مركبة من نوع باترول معدلة محليًّا، وذلك بعد انقطاع عن رياضة السيارات دام قرابة أربعة أعوام لأسباب، منها قلة الرعاة، وقلة سباقات الراليات في السعودية. ومع دعم الهيئة العامة للرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لسائقي الراليات، وإقامة بطولة السعودية للراليات، عاد الكابتن اللاحم للمنافسة بقوة، وحصد المركز الأول متقدمًا على قرابة ٤٥ متسابقًا عدا المتسابقين المعدلة مركباتهم خارجيًّا.

جدير بالذكر أن للكابتن اللاحم مسيرة حافلة في عالم الراليات سابقًا، اعتاد من خلالها منصات التتويج على الصعيدَيْن المحلي والخارجي. كما أنه من عشاق المغامرات النادرة، مثل القفز الحر، والسفر من أجل الاستكشاف، وتنظيم الرحلات إلى القطب المتجمد الشمالي؛ إذ تمكن من إيصال أكبر قروب عربي سياحي إلى هناك.

