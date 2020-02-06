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انعدام الجاذبية وجسد المرأة.. الأمريكية "كوك" تعود للأرض بعد 328 يومًا على القمر

كسرت الرقم القياسي لبقاء امرأة في الفضاء

عادت رائدة الفضاء الأمريكية كريستينا كوك، التي قادت أول مهمة نسائية خالصة للسير في الفضاء في 2019، إلى الأرض اليوم (الخميس) بعد فترة إقامة قياسية على متن محطة الفضاء الدولية منهية بذلك مهمة حافلة قد تقدم معلومات مهمة بشأن السفر في الفضاء البعيد.

وأظهر بث مباشر من وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس هبوط كبسولة من نوع سويوز في قازاخستان وعلى متنها ثلاثة رواد منهم كوك (41 عامًا) بعدما أمضت 328 يومًا في المحطة المدارية الدولية، وكان برفقة كوك كل من رائد الفضاء الأوروبي لوكا بارميتانو والروسي ألكسندر سكفورتسوف.

وكسرت مهمة "كوك" الفضائية الرقم القياسي لأطول مدة تقضيها امرأة في الفضاء بشكل متواصل متجاوزة بذلك رقم رائدة الفضاء بيجي ويتسون من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، وفقًا لـ"رويترز".

وحققت كوك أيضًا إنجازًا بارزًا للمرأة بمهمة سير فضائي دورية نسبيًا مع زميلتها في ناسا جيسيكا ماير في أكتوبر الماضي، لتسجلا بذلك المرة الأولى لخروج امرأتين معًا في الوقت نفسه في مهمة خارج المحطة.

وأوضحت "ناسا" أن رواد الفضاء في المحطة الدولية أنجزوا إجمالاً 227 مهمة سير فضائي للصيانة، شاركت رائدات في نحو 24 منها.

وأضافت "ناسا" أن بعثة كوك المطولة ستمد الباحثين ببيانات مطلوبة بشدة لمعرفة كيفية تأثير انعدام الجاذبية والأشعة الفضائية على جسد المرأة في رحلات الفضاء طويلة الأمد.

رائد فضاء محطة الفضاء الدولية

الرئيسية/ محطات

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انعدام الجاذبية وجسد المرأة.. الأمريكية "كوك" تعود للأرض بعد 328 يومًا على القمر
سبق

عادت رائدة الفضاء الأمريكية كريستينا كوك، التي قادت أول مهمة نسائية خالصة للسير في الفضاء في 2019، إلى الأرض اليوم (الخميس) بعد فترة إقامة قياسية على متن محطة الفضاء الدولية منهية بذلك مهمة حافلة قد تقدم معلومات مهمة بشأن السفر في الفضاء البعيد.

وأظهر بث مباشر من وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس هبوط كبسولة من نوع سويوز في قازاخستان وعلى متنها ثلاثة رواد منهم كوك (41 عامًا) بعدما أمضت 328 يومًا في المحطة المدارية الدولية، وكان برفقة كوك كل من رائد الفضاء الأوروبي لوكا بارميتانو والروسي ألكسندر سكفورتسوف.

وكسرت مهمة "كوك" الفضائية الرقم القياسي لأطول مدة تقضيها امرأة في الفضاء بشكل متواصل متجاوزة بذلك رقم رائدة الفضاء بيجي ويتسون من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، وفقًا لـ"رويترز".

وحققت كوك أيضًا إنجازًا بارزًا للمرأة بمهمة سير فضائي دورية نسبيًا مع زميلتها في ناسا جيسيكا ماير في أكتوبر الماضي، لتسجلا بذلك المرة الأولى لخروج امرأتين معًا في الوقت نفسه في مهمة خارج المحطة.

وأوضحت "ناسا" أن رواد الفضاء في المحطة الدولية أنجزوا إجمالاً 227 مهمة سير فضائي للصيانة، شاركت رائدات في نحو 24 منها.

وأضافت "ناسا" أن بعثة كوك المطولة ستمد الباحثين ببيانات مطلوبة بشدة لمعرفة كيفية تأثير انعدام الجاذبية والأشعة الفضائية على جسد المرأة في رحلات الفضاء طويلة الأمد.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
10:47 PM

انعدام الجاذبية وجسد المرأة.. الأمريكية "كوك" تعود للأرض بعد 328 يومًا على القمر

كسرت الرقم القياسي لبقاء امرأة في الفضاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عادت رائدة الفضاء الأمريكية كريستينا كوك، التي قادت أول مهمة نسائية خالصة للسير في الفضاء في 2019، إلى الأرض اليوم (الخميس) بعد فترة إقامة قياسية على متن محطة الفضاء الدولية منهية بذلك مهمة حافلة قد تقدم معلومات مهمة بشأن السفر في الفضاء البعيد.

وأظهر بث مباشر من وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس هبوط كبسولة من نوع سويوز في قازاخستان وعلى متنها ثلاثة رواد منهم كوك (41 عامًا) بعدما أمضت 328 يومًا في المحطة المدارية الدولية، وكان برفقة كوك كل من رائد الفضاء الأوروبي لوكا بارميتانو والروسي ألكسندر سكفورتسوف.

وكسرت مهمة "كوك" الفضائية الرقم القياسي لأطول مدة تقضيها امرأة في الفضاء بشكل متواصل متجاوزة بذلك رقم رائدة الفضاء بيجي ويتسون من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، وفقًا لـ"رويترز".

وحققت كوك أيضًا إنجازًا بارزًا للمرأة بمهمة سير فضائي دورية نسبيًا مع زميلتها في ناسا جيسيكا ماير في أكتوبر الماضي، لتسجلا بذلك المرة الأولى لخروج امرأتين معًا في الوقت نفسه في مهمة خارج المحطة.

وأوضحت "ناسا" أن رواد الفضاء في المحطة الدولية أنجزوا إجمالاً 227 مهمة سير فضائي للصيانة، شاركت رائدات في نحو 24 منها.

وأضافت "ناسا" أن بعثة كوك المطولة ستمد الباحثين ببيانات مطلوبة بشدة لمعرفة كيفية تأثير انعدام الجاذبية والأشعة الفضائية على جسد المرأة في رحلات الفضاء طويلة الأمد.

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