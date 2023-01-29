الموعد 8 فبراير .. الإيرانيون في تظاهرات ضخمة يناشدون العالم: أسقطوه

عبر تجمعات تشمل عدداً من الدول الأوروبية لإيصال معاناتهم مع نظام الملالي

يشهد عديدٌ من العواصم الغربية في شهر فبراير المقبل، وقفات احتجاجية وتظاهرات ضخمة للمطالبة بإسقاط النظام الإيراني الحالي وإنقاذ الشعب من الفقر والإرهاب.

ويعتزم الإيرانيون في أمريكا وكندا وأستراليا وفرنسا وسويسرا والسويد وألمانيا الخروج في الثامن فبراير المقبل؛ لرفع نداء الشعب الإيراني من أجل الحرية والإطاحة بالنظام الذي وصفوه باللا إنساني والمجرم.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي في الثامن من يناير الجاري قد أدرج بإجماع الأعضاء، وحدة لوزارة المخابرات الإيرانية في قائمة الكيانات الإرهابية، باعتبارها المسؤولة عن مخطط إرهابي تم إحباطه في 30 يونيو 2018 في فيلبنت ضد تجمُّع لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.